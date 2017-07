Tunisie: Quel bilan pour la coopération bilatérale ?

La visite du président de la République, Béji Caïd Essebsi, à Washington en mai 2015, a conféré un «caractère privilégié» aux relations tuniso-américaines de manière à impulser les relations bilatérales dans tous les domaines.

Ce déplacement a, d'ailleurs, été suivi d'une deuxième visite du chef de l'Etat à New York, le 21 septembre 2016, où il a participé, à l'invitation de l'ex-président américain Barack Obama, au Forum des affaires Etats-Unis-Afrique.

Par ailleurs, Caïd Essebsi a rencontré le nouveau président américain Donald Trump à deux reprises, à l'occasion, respectivement, du sommet arabo-islamique-américain à Riyad en Arabie Saoudite et du sommet du G7 en mai 2017 à Taormine, en Italie.

Au volet sécuritaire et militaire, la coopération Tunisie-Etats-Unis a connu un «bond qualitatif», ajoute le document, notamment, après l'octroi à la Tunisie du statut d'«allié majeur non membre de l'Otan» en juillet 2015 et son adhésion, en septembre 2015, à la coalition internationale contre Daech.

Notons que les Etats-Unis et la Tunisie ont procédé à des exercices militaires conjoints dans le cadre de la coopération militaire tuniso-américaine. La coopération bilatérale dans ce domaine s'articule autour du développement des capacités opérationnelles des forces armées et sécuritaires tunisiennes, de l'acquisition d'équipements modernes et de l'échange de renseignements. Elle est axée également sur des questions liées à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, la sécurisation des frontières et la formation des forces spéciales, précise le document du ministère des Affaires étrangères.

Au volet économique et financier, il y a lieu de noter que la Tunisie et les Etats-Unis ont signé le 3 juin 2016 un accord de garantie de prêt, le troisième du genre qui a permis à la Tunisie d'emprunter sur les marchés internationaux 500 millions de dollars à intérêt réduit.

Pour rappel, deux garanties de prêt de la même valeur ont été accordées à la Tunisie par les Etats-Unis en 2012 et 2014.

La Tunisie a, en outre, été choisie en décembre 2016 par la Fondation «Millenium Challenge Corporation» en qualité de membre de son Programme intégré devant permettre à la Tunisie d'obtenir des financements estimés à 350 millions de dollars sous forme d'aides à la lutte contre la pauvreté et la promotion des régions démunies.

Au niveau des échanges commerciaux, les exportations tunisiennes sur le marché américain se sont élevées, en 2016, à environ 523 millions de dinars contre des importations pour un montant de 1.465 MD.

En termes d'investissements directs en Tunisie, les Etats-Unis ont investi plus de 300 MD en 2016, soit une évolution de 8,6 MD par rapport à 2015, ce qui a permis d'augmenter le nombre des entreprises américaines en Tunisie (82), générant quelque 12.986 postes d'emploi.

Il y a lieu de rappeler que le nouveau budget de l'administration Trump pour l'exercice 2018 prévoit une baisse importante de l'aide militaire et économique à la Tunisie. L'administration Trump propose d'accorder à la Tunisie, durant l'exercice financier 2018, une aide de seulement 54,6 millions de dollars (133,5 MDT), soit en baisse de 85,8 millions de dollars (209,8 MDT) par rapport à l'année 2017.