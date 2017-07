Tunisie: «La Tunisie reste un partenaire essentiel pour les Etats-Unis»

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, effectue, du 9 au 12 juillet, une visite officielle à Washington, à l'invitation de l'administration de Donald Trump.

Une série de rencontres et d'entretiens de haut niveau figurent au programme de cette visite qui revêt un caractère politique, mais également économique et sécuritaire.

Outre les rencontres avec des officiels de l'administration Donald Trump, Youssef Chahed aura des entretiens avec les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), notamment le directeur général adjoint du FMI, David Lipton.

Ce déplacement, le premier de Youssef Chahed aux Etats-Unis d'Amérique en tant que chef du gouvernement, intervient au moment où le nouveau budget de l'administration Trump pour l'exercice 2018 prévoit une baisse importante de l'aide militaire et économique à la Tunisie.

Pour plaider la cause du processus démocratique engagé et convaincre de la nette amélioration enregistrée sur le plan de la relance économique, le chef du gouvernement aura des entretiens avec, entre autres, le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, le secrétaire d'Etat à la défense, James Mattis, et le secrétaire d'Etat au trésor, Steven Mnuchin.

Au Congrès américain, Youssef Chahed devra rencontrer des membres de la Commission des affaires étrangères au sein de la Chambre des représentants et de la Commission des relations extérieures du Sénat. La visite prévoit, également, une rencontre avec les représentants de la communauté d'affaires américaine, organisée par la chambre US du commerce.

Pour revenir à l'aide américaine à la Tunisie, il y a lieu de préciser que l'administration de Donald Trump propose d'accorder à la Tunisie, durant l'exercice financier 2018, une aide de seulement 54,6 millions de dollars (133,5 MDT) soit en baisse de 85,8 millions de dollars (209,8 MDT) par rapport à l'année 2017.

Justifiant cette baisse, une source de l'ambassade américaine à Tunis a précisé à l'agence TAP que «le nouveau projet de loi de finances ne demande pas le financement bilatéral de forces militaires étrangères (FMF) pour la Tunisie et par pays».

«L'élimination de l'article, qui correspond au FMF du nouveau projet de loi de finances par pays, représente un changement de l'approche de l'Administration en ce qui concerne le financement et l'aide militaire dans le monde entier», explique la source.

Et d'ajouter en substance : «Cette modification de l'approche budgétaire n'implique ni changement de la politique des Etats-Unis à l'égard de la Tunisie, ni changement d'approche sur notre partenariat fort avec la Tunisie et les forces armées tunisiennes. La Tunisie reste un partenaire incontournable et essentiel pour les Etats-Unis».

«Ce projet de loi de finances présenté au Congrès des Etats-Unis n'est pas encore adopté et ne reflète pas d'éventuelles actions et programmes supplémentaires en faveur de la sécurité et d'autres initiatives qui pourraient être mises en œuvre afin de réaliser les objectifs communs des Etats-Unis et de la Tunisie», ajoute la même source.

A noter, par ailleurs, que plusieurs médias locaux et internationaux, américains notamment, ont déploré la nouvelle politique américaine envers la Tunisie.

Certains jugent même « incompréhensible la décision des Etats-Unis de réduire leur engagement envers la Tunisie en ce moment critique. Ce pays pourrait être de petite taille, mais sa stabilité et sa croissance sont cruciales pour la paix et la prospérité en Afrique et en Europe».

Le journal américain «The New York Times» a, dans son numéro paru dimanche 25 juin, consacré un article à la lutte anticorruption en Tunisie, mettant en exergue la détermination du gouvernement tunisien à venir à bout de ce fléau.

Le journal a évoqué la visite en juillet de Youssef Chahed aux Etats-Unis, indiquant qu'elle sera focalisée sur les moyens d'impulser les investissements américains en Tunisie et d'intensifier la coopération sécuritaire, outre les questions d'ordre financier en allusion à la décision de l'administration Trump de baisser l'aide de la Tunisie.

Pour rappel, une délégation du congrès américain conduite par Rodney Frelinghuysen, président de la commission du budget de la Chambre des représentants du congrès américain, a rencontré le 4 juillet, à Tunis, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

A cette occasion, Caïd Essebsi a exprimé son souhait de voir les Etats-Unis continuer de soutenir la Tunisie au cours de la prochaine période.

Pour leur part, les congressmen américains n'ont pas manqué d'exprimer leur totale disposition à continuer de soutenir les efforts de la Tunisie visant à bien ancrer le processus démocratique et relever les défis économiques, sécuritaires et de développement.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, avait effectué une visite de travail à Washington du 13 au 15 mars 2017 au cours de laquelle il avait souligné l'importance d'appuyer la coopération économique et le développement entre les deux pays et d'exploiter les opportunités disponibles dans tous les domaines au regard de l'amélioration du climat des affaires en Tunisie et des résultats de la Conférence internationale sur l'investissement «Tunisia 2020» tenue à Tunis les 29 et 30 novembre dernier.

