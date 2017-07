Tunisie: De larges perspectives offertes à la coopération bilatérale

A noter que les travaux de la 5e édition du Tunis Forum se sont ouverts hier à la Maison de l'entreprise, sur le thème «Tunisie-Chine : un partenariat d'avenir», en présence d'une forte délégation chinoise composée de présidents de grands groupes économiques chinois, de plusieurs ministres, hommes politiques et députés tunisiens, ainsi que de chefs d'entreprise, experts et universitaires des deux pays.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la disposition de la France et de l'Union européenne à mettre en œuvre de nouveaux programmes de coopération à même de consolider la coopération bilatérale et multipartite entre l'Afrique, l'Europe et la Chine.

Cité dans un communiqué de la présidence, l'ancien Premier ministre français a fait part au président Caïd Essebsi de la considération de la France pour les succès réalisés par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et de la lutte contre le terrorisme ainsi que pour sa ferme volonté de relancer son économie et promouvoir l'emploi des jeunes.

