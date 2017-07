Tunisie: La Poste tunisienne a lancé sa nouvelle carte internationale «e-Dinar Travel»

Cette carte permet, aussi, le paiement des frais de réservation d'hôtel et l'achat des services via internet.

La carte « e-Dinar Travel » est une carte sécurisée et facile à utiliser, elle permet le paiement des achats à l'étranger par les terminaux de paiement électronique « TPE » auprès des commerçants en utilisant le code confidentiel composé de 4 chiffres, le retrait d'argent auprès des DAB à l'étranger et le retrait d'argent auprès des institutions financières équipées de « TPE ».

La nouvelle carte internationale «e-Dinar Travel», qui est une carte prépayée à puce, permet à son porteur de bénéficier et de gérer notamment son allocation touristique d'une manière digitale lors de ses voyages à l'étranger, elle permet également, son titulaire et aux membres de sa famille (le conjoint et les enfants) de bénéficier d'une assistance voyage durant une année pour tout voyage effectué.

