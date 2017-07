Afrique: Allemagne / G20 - L´Europe lie son sort à celui de l´Afrique

L'Afrique a été à l'honneur au sommet du G20 qui s´ acheve ce samedi 8 juillet à Hambourg en Allemagne avec la présence des présidents Jacob Zuma de l´Afrique du Sud, Alpha Condé de Guinée et Macky Sall du Sénégal.

Si le président sud-africain y siège du fait que son pays est le seul du continent africain, membre du club des 20 pays les plus industrialisés du monde, les présidents guinéens et sénégalais y sont en leur qualité respective de président en exercice de l'UA et de président du comité d'orientation du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD).

Les trois "porte-parole" africains étaient "défendre les intérêts de l´Afrique" au sommet du G20 en Allemagne, placé sous haute tension du fait des violentes manifestations entre la police et les ultranationalistes allemands qui ont estimé que tenir le sommet à Hambourg, leur bastion, était une pure provocation du gouvernement allemand. Pour la chancelière Angela Merkel, la tenue du G20 á Hambourg vise á montrer qu´il n´y a aucun "no man´s land" en Allemagne pour tenir un évènement de quelle qu´envergure que ce soit.

Cela étant, elle avait indiqué plusieurs mois avant que l´Afrique serait au cœur de son action durant son mandat á la tête du G20. D´ailleurs, l´Allemagne avait rendu public ce qu´il convient d´appeler le "Plan Marshall africain", qu´elle avait fait suivre de plusieurs événements dont l´"Africa Day", une conférence ministérielle destinée camer.be à mobiliser le secteur privé ainsi que les investisseurs internationaux, et enfin, l´organisation du tout premier sommet Afrique-Allemagne à Berlin en juin dernier.

A Hambourg donc, il s´est agi de rappeler que le développement de l´Europe en particulier, et du monde en général, passe surtout par celui de l´Afrique, « continent le plus dynamique et le plus jeune de la planète avec une explosion démographique qui représente certes le plus grand défi, mais aussi la plus grande opportunité du siècle ».

Un développement bénéfique aussi bien á l´Afrique qu´á l´Europe passe par la lutte contre l´immigration clandestine, le terrorisme et le changement climatique en Afrique. Il faut le dénoncer, pour le déplorer, les départs massifs des africains vers l´Europe, au prix de leur vie, représentent une véritable catastrophe humanitaire. Or, les jeunes africains doivent avoir un avenir en Afrique. Chaque année, 20 millions de nouveaux emplois sont nécessaires dans les villes et dans les zones rurales.

Dans sa contribution au sommet du G20, le pape François rappelait aux grandes puissances de la planète le terrible sort de 30 millions d'Africains et de Yéménites affamés en ces termes:

"J'adresse aux chefs d'Etat et de gouvernement du G20, ainsi qu'à toute la communauté mondiale, un appel du fond du cœur concernant la situation tragique au Soudan du Sud, au bassin du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique et au Yémen, où trente millions de personnes n'ont pas la nourriture et l'eau nécessaires à leur survie", écrit-il dans ce message publié vendredi. "Un engagement à prendre en compte urgemment ces situations et à apporter un soutien immédiat à toutes ces personnes sera un signe du sérieux et de la sincérité de l'engagement à moyen terme de réformer l'économie mondiale".

Le "Plan Marshall africain" que propose l´Allemagne pour juguler ce crucial fléau, vise à développer des structures économiques et de créer de nouveaux emplois et de postes de formations. Les pays africains ont un très grand rôle á jouer en mettant rapidement en œuvre des politiques publiques telles que la bonne gouvernance, la protection des droits humains et le développement économique pour atténuer les causes des départs massifs de leurs citoyens vers l'Europe.

Au cours de ce sommet, l'Union Européenne a décidé d´accompagner les pays africains qui s´engageraient dans cette voie. Elle annoncé l'extension de son fonds destiné á cet effet, camer.be tandis que l´Allemagne et la Chine se sont engagées à mobiliser davantage de ressources destinées aussi au continent, même s´ils restent concurrents dans bien des domaines.

Toutefois, l'Afrique n'est "pas là pour tendre la main" mais pour parvenir "à un partenariat gagnant-gagnant", indiquait le ministre sénégalais des Finances et de l'Économie, Amadou Bâ. "Si aujourd'hui l'Afrique avait le minimum en termes d'infrastructures, de santé, de formation, certainement les questions de migration telles qu'elles se posent aujourd'hui n'auraient pas eu autant d'impact sur la vie de l'Europe. Il s'agit de créer les conditions devant permettre aux populations de s'épanouir", concluait-il.

Les présidents Jacob Zuma de l´Afrique du Sud, Alpha Condé de Guinée et Macky Sall du Sénégal pourront-ils convaincre leurs pairs africains á oser des réformes qui visent à retenir leur jeunesse sur place et leur éviter des hécatombes dans les eaux de l´Atlantique et les déserts insécurisés africains ou ce serait un autre sommet de plus sans lendemain? Mais, la menace de l´Allemagne et de l´Union européenne sur les responsables politiques africains devraient être prise au sérieux car elles tiennent á leur sécurité á l´intérieur comme á l´extérieur de leurs frontières.