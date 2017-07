Cameroun: Des soldats pour l'Adamaoua

Le renforcement des effectifs permettra de mieux combattre le grand banditisme dans cette région, assure le ministre de la Défense. L'insécurité gagne du terrain dans la région de l'Adamaoua, avec la montée du grand banditisme, relève le sénateur Mohaman Gabdo Yaya.

Ce 5 mai 2017, lors de la séance des questions orales aux membres gouvernement, il a interpellé le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo. Le ministre a présenté les causes de la criminalité dans la région de l'Adamaoua. Pour lui, le problème a d'abord les causes « exogène ». « Le Cameroun paie un lourd tribut des crises sociopolitiques en cours en République centrafricaine depuis un certains nombre d'années.

La Seleka et les anti-balaka sèment la mort et la désolation. Avec ces actions, la région de l'Adamaoua est exposée, coté Est et Ouest, à des incursions des bandes armées venant de la République fédérale du Nigeria », a expliqué Joseph Beti Assomo.

Mais il existe aussi des causes endogènes, à l'instar des coupeurs de route qui sévissent de temps en temps. Pour éradiquer ces maux, le Mindef prépare le renforcement des troupes dans la région de l'Adamaoua. Il annonce la sortie de 2 000 élèves gendarmes et 300 sous-officiers. Ils auront pour mission de veiller à la paix et à la sécurité sur le territoire nationale. Au-delà de ce redéploiement des groupes, un important contingent des forces de défense camerounaises est engagé dans le maintien de la paix dans la sous-région.

« Nous avons un effectif important de notre armée engagé dans la mission de maintien de la paix en Rca. Ceci nous aidera à éradiquer également le grand banditisme dans la région de l'Adamaoua.

Des pourparlers sont en cours avec l'Onu afin qu'un autre contingent soit déployé tout au long de notre frontière avec la Centrafrique », a renchéri Joseph Béti Assomo.