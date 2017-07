Sénégal: Kaolack/ Benno Bokk Yaakaar monte son comité électoral - Mariama Sarr hérite de la direction

Dans une réunion marathon de plusieurs tours d'horloge, les partisans du président Macky Sall ont installé leur comité électoral. Il est présidé par le ministre de la Femme Mariama Sarr et regroupe douze (12) commissions où sont représentés l'ensemble des membres des partis alliés dans Benno Bokk Yaakaar. Il faut surtout dire que jusqu'ici, cette décision n'a fait aucune vague de contestations, mais a surtout constitué un moment solennel pour Mariama Sarr et son équipe de lancer un appel en direction de leurs pairs pour une forte mobilisation autour de la coalition présidentielle et une cohésion totale en direction de la prochaine campagne électorale.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.