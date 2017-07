Sénégal: Co-organisation Afrobasket 2017 - Matar Ba rassure par les arguments de la Fiba

Les arguments qui ont poussé la Fiba Afrique à confier au Sénégal la co-organisation de l'Afrobasket 2017 a convaincu le ministére des sports qui a récu hier, vendredi 7 juillet, la délégation de la Fiba Afrique dirigée par son président le malien, Hamane Niang.

C'est du moins ce qui ressort des propos de Matar Bâ, quelques jours après le dépôt par la Fédération sénégalaise du cahier de charges afférent aux conditions fixées par la Fiba aux pays coorganisateurs (Tunisie et Sénégal).

Matar Ba, qui a qualifié la rencontre de «très riche et rassurante», estime que des accords ont été trouvés sur certains points, suite à des précisions apportées à ce cahier des charges.

Selon lui, les deux parties se sont accordées sur des modalités comme celles liées à la reprise du parquet et l'étanchéité qui permettront à l'équipe nationale de basket de s'entrainer. Matar Ba n'a pas non plus manqué d'insister sur cette volonté affichée par l'international Gorgui Sy Dieng de jouer devant son public avant de préciser que ce n'est qu'une partie de l'Afrobasket qui sera organisée au Sénégal.

A partir des quarts de finale, les compétitions vont se déroulées à Tunis. Pour l'heure aucune décision n'a encore été prise puisque la tutelle entend défendre le cahier de charges auprés du Premier ministre à qui revient la décision du Sénégal de coorganiser ou pas l'Afrobasket suite au désistement du Congo et ensuite de l'Angola.

Pour sa part, le président de la Fiba Afrique et par ailleurs ancien ministre des sports malien Hamane Niang est pour le moins optimiste et déclare même être en phase avec le ministre sénégalais. «Le Sénégal est un pays de basket. Monsieur le ministre nous a reçu avec les membres de son cabinet. Seul le sport a gagné. On avait besoin de l'accord du gouvernement, l'entretien s'est bien passé. Le basket a gagné.

Le Sénégal a les moyens», a-t-il confié, convaincu que le Sénégal dispose des capacités pour réussir l'organisation. «On est en phase avec le ministre des sports et on part satisfait. Communiquer sur le basket est une bonne chose. On a besoin de l'accord du gouvernement et on a échangé dans les règles. Le Sénégal a les capacités, les moyens de réussir un Afrobasket digne de ce nom".