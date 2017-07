Suite à la réduction du quota de la délégation générale, comme annoncé par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, lors du lancement du démarrage des inscriptions en juin dernier, le convoyage des pèlerins sénégalais est revenu aux privés qui ont en charge de la plus grande partie du quota.

Ces derniers, selon un communiqué de Sos Consommateurs parvenu à la rédaction hier, vendredi 7 juin, ont vu la hausse du coût du package fixé par les autorités étatiques et estimé à plus de 2.600.000 F CFA. Selon Masokhna Kane et compagnie, « les privés étant les seuls à avoir de la place pour convoyer les candidats au pèlerinage certains d'entre eux ont augmenté de manière déraisonnable le prix du package ».

Par conséquent les consuméristes disent attirer l'attention des autorités sur la nécessité de veiller sur les intérêts et le bien des pèlerins. Masokhna Kane et compagnie demandent au gouvernement et à la délégation générale au pèlerinage de prendre toutes les mesures qu'impose la situation afin de mettre un terme à cette spéculation inexplicable et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Sos Consommateurs trouve que quand l'État fait confiance aux privés pour effectuer une mission de service public, il doit pleinement jouer son rôle de régulateur et sanctionner de manière adéquate tout manquement du concessionnaire.