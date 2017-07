Le comité électoral départemental de Bennoo Bokk Yaakaar a été mis en place à Mbour avec à sa tête Saliou Samb, le président du Conseil départemental.

Au niveau communal, c'est le maire Fallou Sylla qui reste investi de cette mission.

Le même principe est reconduit par le directoire de BBY dans l'ensemble des communes dirigées par des membres de la majorité présidentielle. Sous la direction d'Ousmane Tanor Dieng, le président du Haut conseil des collectivités territoriales et maire de Nguéniène, et d'Omar Youm, le ministre directeur de cabinet du président de la République et maire de Thiadiaye, les militants de Bennoo Bokk Yaakaar ont tu leurs contradictions pour se mettre en ordre de bataille vers les législatives 2017.

Le président Ousmane Tanor Dieng a ainsi invité tout le comité électoral au travail dans la diversité. Il a fait en outre part de sa grande préoccupation pour le retrait des cartes d'électeurs. Selon lui, un état des lieux s'impose pour la connaissance du nombre de cartes distribuées.

Des dispositions particulières sont donc nécessaires, à son avis, pour suivre la question. En ce sens, il recommande la tenue régulière et journalière du retrait des cartes dans le département de Mbour et particulièrement dans chaque commune. Pour Tanor, tout le travail se faisant en direction des élections doit s'accompagner du retrait des cartes. Sans le sésame, l'engagement et les efforts déployés n'ont aucun sens pour un électeur potentiel.