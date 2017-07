Congo-Brazzaville: Insécurité - La police nationale annonce des patrouilles et des bouclages ciblés

Déjà, en apprenant cette nouvelle, certaines voix se sont élevées en vue d'exhorter les responsables de la police à un encadrement efficace des éléments commis à cette tâche. Se rappelant des bavures et dérapages enregistrés lors des opérations précédentes qui avaient pour objectif notamment de mettre hors d'état de nuire les gangs qui terrorisaient les villes du pays, ces voix craignent qu'un encadrement insuffisant ou inefficace laisse libre court à ces genres d'actes dans le chef des policiers commis à cette énième opération. «L'opération Likofi avait sa raison d'être et a donné des résultats positifs mais les dérapages enregistrés ont fait que cela avait diminué la satisfaction que l'on pouvait avoir à l'issue de cette dite opération », a souligné un Kinois sous le couvert de l'anonymat.

Le colonel a, dans ce sens, rappelé que lors des évasions enregistrées dans la capitale et dans le territoire de Kasangulu, dans le Kongo Central, la PNC avait lancé un appel à dénonciation pour ramener les évadés en cellules. Mais cet appel n'avait pas eu suffisamment d'échos dans la population. « Les citoyens réticents n'ont pas coopéré avec les services de l'ordre », a-t-il regretté, notant qu'après une brève accalmie, ces « inciviques » sont sortis de leurs tanières et opèrent de jour comme de nuit.

La Police nationale congolaise (PNC) a avisé sur l'organisation des patrouilles et des bouclages ciblés. À en croire le porte-parole de la police, le Colonel Pierrot Muanamputu, qui est passé sur les ondes de Top Congo FM, le commissaire général de la PNC a instruit les différents responsables de la police en provinces pour que soient organisées des opérations de police en rapport avec les rondes, patrouilles, des check-points, des ratissages et des bouclages ciblés.

