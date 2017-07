Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - L'Observatoire de Kellé invite les candidats à l'apaisement

L'Association « Observatoire de Kellé » a invité, dans une déclaration publiée à Brazzaville, les candidats en lice dans le district de Kellé (Cuvette Ouest) à observer strictement le code d'éthique du mberé profond et les valeurs fondamentales qui ont présidé la vie en pays mberé durant des décennies.

Par la même occasion, l'Observatoire de Kellé exhorte les candidats à faire preuve du dépassement de soi pour la sauvegarde des valeurs cardinales que sont l'unité, le respect, la tolérance et l'amour entre les filles et les fils de Kellé.

« Que la tenue des élections que nous souhaitons apaisées, libres, équitables et transparentes ne soit pas une occasion de plus pour offrir à notre population des scènes de déchirements inutiles, mais plutôt une confrontation loyale, civilisée et fraternelle entre les enfants d'une même contrée. Puissent les mânes de nos ancêtres, nos sages et nos notables nous assister en toute efficacité dans l'accomplissement de notre noble tâche de réunification de nos filles et fils pour la préservation de notre tissu social », a précisé la déclaration.

En outre, l'Observatoire de Kellé souhaite faire entendre raison aux différents protagonistes d'avoir à se livrer à une compétition véritablement fraternelle, loyale et démocratique. Il met en garde tous ceux qui oseraient recourir à la tricherie, à la violence, aux injures et aux provocations sous toutes ses formes, comme moyens par excellence pour assouvir leurs ambitions et parvenir à leurs fins.

Par ailleurs, l'Observatoire de Kellé rappelle qu'au cours des dernières décennies, Kellé a trop souffert des actes contre productifs, ayant entrainé parfois morts d'hommes, posés par certains de ses enfants lors des compétions électorales.