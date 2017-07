Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Sidonie Plaza Moulady promet un plaidoyer pour l'amélioration du social des concitoyens

La candidate du Parti congolais du travail (PCT) à Lumumba 1 au législatives du 16 juillet poursuit sa campagne de porte à porte lancée depuis le 1er juillet. L'objectif étant d'exposer son projet de société en toute sérénité et d'écouter les doléances de la population.

Douée d'une expérience de 22 ans en anesthésie-réanimation et 13 ans en administration, la candidate du parti de la majorité présidentielle, Sidonie Plaza Moulady, directrice générale de l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire entend après son élection mettre son expérience au profit des fils et filles du pays en général et spécifiquement de l'arrondissement n°1 Lumumba où elle est candidate aux législatives. « Je voudrais être une force de proposition des textes de loi et plaider pour la mise en œuvre effective de ceux-ci ainsi que des textes de lois qui existent déjà concernant des domaines divers qui amélioreront la vie des populations », a-t-elle indiqué.

En effet, dans le domaine de la santé, elle entend contribuer efficacement à l'accélération de la mise en œuvre des textes de lois portant sur la couverture maladie universelle (gratuité des soins et services au Congo ou sécurité sociale), à la construction des hôpitaux accessibles aux personnes vivant avec handicap, à l'institutionnalisation, à la recevabilité des personnels de santé en matière de qualité et sécurité de soins et à veiller à l'intégration du développement durable en santé.

S'agissant de l'éducation, la candidate promet le plaider en faveur de l'amélioration des conditions de scolarisation (tables-blancs, toilettes, points d'eau dans toutes les écoles publiques), les textes de lois en faveur de la révision des programmes scolaires et universitaires qui réserve une place de choix aux nouvelles technologies et à la recherche.

Dans le domaine du développement durable, Sidonie Plaza Moulady plaidera pour la révision et le renforcement des textes de lois portant sur l'urbanisation des quartiers de la ville de Pointe-Noire, la réinstitutionnalisation du planting des flamfloyants et mentalys les longs des grandes artères de Pointe-Noire, les textes de loi renforçant la protection des forêts et des eaux.

Par ailleurs, un plaidoyer est aussi jugé possible pour le renforcement de la protection des personnes âgées et de la jeune fille dans le domaine social ainsi que le recadrage du fonctionnement des Églises de réveil, la relecture et la mise en œuvre du respect du Code de la famille.

Enfin, la candidate du PCT à Lumumba 1 promet de veiller à l'élévation du budget de la santé à hauteur de 10% du budget global de l'État et au renforcement de l'appropriation et la mise en œuvre des outils de la gouvernance dans les établissements publics au Congo dans le domaine de la gouvernance. Partout où la candidate est passée avec son équipe de campagne, son message est bien accueilli par les populations qui ont promis lui accorder leurs suffrages aux législatives du 16 juillet.