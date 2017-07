Congo-Brazzaville: Assistance sociale - Un nouveau secrétaire exécutif à la tête de Caritas Congo

Dans ses nouvelles fonctions, Boniface Nakwagelewi sera secondé par l'abbé Éric Abedilembe, prêtre du diocèse de Mahagi-Nioka et Thaddée Barega, en qualité respectivement de premier secrétaire exécutif adjoint chargé de l'administration et des finances ainsi que de deuxième secrétaire exécutif adjoint chargé de la qualité des projets.

Pour y parvenir, Boniface compte réétoffer le réseau Caritas en RD Congo, mais aussi réaliser un travail de fond sur la « formation de cœur » des staff et du Corps de Volontaires de la Caritas Congo ASBL. Boniface Nakwagelewi Ata-Deagbo est détenteur d'un doctorat en science, orientation développement durable et gestion de l'environnement. Avant d'occuper l'actuel poste, il était jusque-là deuxième secrétaire exécutif adjoint, chargé de la qualité des Projets, après avoir été coordonnateur national du service des urgences /SPSP et chargé des projets.

Le nouveau secrétaire exécutif, Boniface Nakwagelewi Ata-Deagbo, a quant à lui salué les efforts fournis par le Dr Bruno Miteyo dans l'édification et la professionnalisation de la Caritas Congo ASBL. Conscient d'immenses défis à relever pour la consolidation des acquis tant au niveau de la structure centrale qu'à celui de tout le réseau national opérationnel sur l'ensemble du pays, Boniface Nakwagelewi Ata-Deagbo reste convaincu que pour relever ce défi, il lui faut l'appui aussi bien de tout le personnel dudit réseau que de différents partenaires nationaux et internationaux, à qui il faudrait donner des gages de bonne gouvernance, sous l'orientation des évêques de la Cénco.

C'est depuis le 29 juin qu'il a pris ses nouvelles fonctions. Il succède ainsi au Dr Bruno Miteyo à la tête de cet organe technique chargé de la pastorale sociale de l'Église catholique en RDC depuis neuf ans. Lors de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu en la salle abbé Jean-Muela de la Caritas Congo ASBL, en présence du 2e secrétaire général adjoint de la Cénco, l'abbé Georges Kalenga, et de M. Thaddée Barega, 2e secrétaire exécutif adjoint chargé de la qualité des projets, le secrétaire exécutif sortant de Caritas Congo, le Dr Bruno Miteyo qui a remis symboliquement la gestion de la Caritas Congo ASBL à son successeur, l'a félicité pour la confiance placée en lui par l'épiscopat congolais.

