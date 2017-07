Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017 - Le PCT présente officiellement ses candidats

Le parti congolais du travail (PCT) a présenté, le 7 juillet, ses candidats du département de Pointe-Noire aux élections législatives et locales du 16 juillet en présence de Pierre Ngolo et de Victor Foudi respectivement secrétaire général du PCT et président fédéral dudit parti de la ville océane accompagnés d'autres membres de ce parti.

Dans son mot de bienvenue, Victor Foudi a exprimé le soutien manifeste de la Direction générale du PCT en vue d'appuyer et booster les candidats de ce parti. « Je salue votre implication inconditionnelle dans la coordination stratégique de la campagne électorale du PCT au niveau national afin de garantir au président du comité central du PCT une large majorité au niveau des différentes assemblées. Ainsi après avoir concéder d'autres circonscriptions aux partis alliés, le PCT Pointe-Noire présente dix candidats a l'élection législative et sept listes a l'élection locale. L'heure a sonné pour les membres et candidats du PCT du département de Pointe-Noire de montrer l'attraction qu'ils ont pour leur parti, leur pays et le peuple. Ceux-ci doivent plus se mobiliser de manière générale pour un vote massif au profit des candidats du parti à travers cette élection couplée », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Pierre Ngolo a rappelé aux participants les mauvais résultats de son parti enregistrés à Pointe-Noire lors de l'élection présidentielle de 2016. Il a expliqué que les présentes élections sont délicates. Celles-ci sont organisées dans un contexte délicat. Et le PCT Pointe-Noire n'a pas le droit de la moindre erreur. Cette élection est une nouvelle occasion qui s'offre aux électeurs de Pointe-Noire en vue d'envoyer un signal fort, un message de prise de conscience de mobilisation. Les candidats à cette élection doivent prendre leur part de responsabilité et les électeurs aussi la leur. « La victoire à une élection est le fruit d'un travail collectif des cadres, des candidats et des militants. pour cette raison, tous les membres du parti doivent créer les conditions d'une véritable synergie, complémentarité, complicité et de confiance en vue d'une mobilisation générale », a-t-il signifié.

L'orateur a aussi invité au ressaisissement d'autres membres du PCT qui n'étaient pas investis par le parti pour se présenter à cette élection. « Nous savons qu'il ya d'autres membres qui souhaitaient être investis par le parti en vue de participer à cette élection, ceux-ci doivent comprendre que le parti ne pouvait pas investir tous les membres », a dit Pierre Ngolo.

Pour terminer, l'orateur a invité l'ensemble des candidats du PCT de la ville océane à une campagne apaisée qui se déroule dans la tolérance des uns et des autres. « Se présenter à une élection ne constitue nullement une occasion de faire des invectives, des confrontations et des attaques physiques, de la violence, des contradictions stériles, ou de proférer les injures à l'égard d'autres candidats. Nous construisons la démocratie et nous défendons la paix », a-t-il conclu.