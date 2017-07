Togo: Kodjo encourage " la mutation de l'autofinancement de l'UA par les Africains"

Fruit de la dernière offensive de la LTDE (Ligue Togolaise des Droits des Etudiants) ou non ? Plus »

L'histoire retiendra que c'est en 2017 que les Africains de tous bords ont unanimement adhéré au constat selon lequel le financement par l'UA à plus de 70% par ses partenaires étrangers est anormal et compromet toute perspective de souveraineté.

Ayant pour fondateur Edem K. KODJO (ancien Secrétaire général de l'OUA -devenue Union Africaine-, ancien Premier Ministre du Togo, Membre fondateur de la CEDEAO, Membre du Groupe des Sages de l'UA), « PAX AFRICANA », entendez, Forum Panafricain pour la Paix et le Développement, est une Fondation à but non lucratif à vocation internationale dont l'objectif essentiel est de garantir la paix et le développement en Afrique par la construction de l'Unité du Continent.

