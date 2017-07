Togo: Broohm discute avec la LTDE lundi prochain

Fruit de la dernière offensive de la LTDE (Ligue Togolaise des Droits des Etudiants) ou non ?

Difficile de le nier ou de le confirmer, mais toujours est-il que d'après un communiqué de cette association des étudiants qui a secoué le Campus de Lomé ces derniers temps par ses Assemblées générales, "une rencontre aura lieu entre elle et le Ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Octave Nicoué BROOHM ce Lundi 10 juillet 2017 à partir de 11H00 dans la salle de réunion du Ministère".

Cette ligue renseigne que cette "rencontre a pour but de discuter et de trouver des solutions justes et acceptables aux revendications des étudiants ; lesquels portent sur l'augmentation des tranches à 20000 FCFA pour les Allocataires et à 30000 FCFA pour les Boursiers, la sortie de la troisième tranche avant le début des examens, la renégociation des critères d'obtention des tranches (critères d'âge et de crédit afin de permettre aux étudiants qui ne bénéficient pas des tranches d'y avoir accès), le reversement des fonds indûments prélevés aux étudiants par ECOBANK, la POSTE et l'UTB, l'octroi des tranches aux étudiants des universités privés, etc...".

En attendant les conclusions de cette rencontre avec le responsable du portefeuille de l'Enseignement supérieur, la LTDE "félicite au passage le Ministre pour son courage, sa disponibilité et son engagement à oeuvrer pour une école de qualité au Togo". Se fondant sur la démarche du ministre Broohm, l'association dirigée par Foly Satchivi, "demande, par la même occasion aux autorités universitaires, qui jusqu'alors ne veulent pas discuter avec la LTDE à faire comme le ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche en ouvrant dans les prochains jours un dialogue bilatéral franc et sincère avec le Bureau Exécutif National de la Ligue".

Quant aux étudiants, ils sont conviés par la LTDE à travers ce communiqqué à "faire confiance et à s'aligner derrière elle en vue de la satisfaction des revendications pour lesquelles le Président Foly SATCHIVI et plusieurs camarades ont été bléssés, gazés, mattraqués et emprisonnés".