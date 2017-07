Congo-Brazzaville: ART contemporain - La fondation Gotène verra bientôt le jour

Quatre ans après le décès du peintre congolais Marcel Gotène, une fondation éponyme verra le jour dans les prochains mois à Brazzaville. Objectif : créer au cœur de la capitale congolaise un lieu d'exposition qui regroupe la collection des œuvres de l'artiste.

L'annonce a été faite par Yaba Gotène, fille aînée de l'artiste disparu, lors d'une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville. « L'idée est née après la disparition de l'artiste en 2013. Nous nous sommes aperçus qu'on avait un trésor entre nos mains. Il était nécessaire de créer une fondation qui soit un lieu d'exposition de ses œuvres pour immortaliser sa mémoire », confie-t-elle.

Cette fondation se veut être un lieu par excellence de découverte des œuvres de l'artiste réputé pour la singularité de ses lignes. Elle a pour mission de « bâtir sur le plan international l'image de Gotène et de faire de lui le Picasso d'Afrique centrale », précise sa fille.

Aussi, un fonds Gotène constitué de plusieurs dizaines de toiles, sera-t-il renforcé par l'apport de certains collectionneurs congolais d'œuvres de Gotène. Ce bel ensemble permettra de constituer la collection permanente des œuvres de l'artiste que le public sera amené à découvrir. Selon Yaba Gotène, « la fondation sera présidée par une personnalité de premier plan dont le nom reste à définir », précisant qu'un « conseil d'administration réunira les différents collectionneurs des toiles de Gotène. Tous veilleront à la gestion de la fondation.»

Ainsi, dans les prochains jours, avant son lancement officiel, la fondation prendra ses quartiers dans l'enceinte de l'immeuble Les Manguiers avant de rejoindre ses propres locaux un peu plus tard. On y découvrira la collection permanente de l'artiste, véritable immersion dans son « monde merveilleux ». « Notre ambition est également d'organiser des expositions itinérantes à travers le monde », poursuit Yaba Gotène, indiquant le souhait de la fondation de « contribuer à la notoriété des artistes du Bassin du Congo en faisant valoir leurs œuvres.»

Gotène est un artiste congolais emblématique qui a laissé son empreinte dans le paysage picturale local. « L'art de Marcel Gotène jamais ne laisse indifférent. Son univers à la fois distant et fraternel, magique et géométrique, de fort coloriage autant que de célébration du noir et du blanc, bref complexe à souhait, atteste d'une infatigable invention de forme. La plus authentique d'Afrique », disait le poète et anthropologue Jean Blaise Bilombo Samba dans Marcel Gotène et son œuvre publié en 2009 lors du colloque international «Vers le monde merveilleux de Gotène ».

Ancien pionnier de la légendaire école de peinture de Poto-Poto, Marcel Gotène est l'une des figures emblématiques de l'art pictural du Congo et d'Afrique centrale avec une cinquantaine d'anées de carrière.