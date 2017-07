Congo-Brazzaville: Filière bois - Des vendeurs sensibilisés à la nouvelle règlementation

La navigation en eaux intérieures est quasi saisonnière en raison de l'étiage et la… Plus »

Malgré ces formalités, l'autorisation ministérielle constitue une bouffée d'oxygène pour les acteurs de la filière bois, qui faisaient l'objet de tracasseries. Pour le président du collectif, Pascal Bakana Dio, cette autorisation va sans nul doute favoriser la relance des activités et offrir de l'emploi. « Pour éviter les tracasseries et assurer la traçabilité des recettes qui en découleront, nous proposons l'installation d'un guichet unique », a lancé Pascal Bakana Dio.

Les scieurs artisans, les commerçants et transporteurs devront désormais posséder un permis spécial faisant office de feuille de route ; une note verbale du directeur départemental de l'économie forestière du ressort du scieur attestant la provenance des bois en circulation et une copie légalisée de l'autorisation de transport délivrée au transporteur.

Une note circulaire publiée récemment définit les conditions de circulation des bois en grumes et débités issus des permis spéciaux au Congo. Le vendredi 7 juillet dernier, le collectif des scieurs et vendeurs de bois a réuni ses membres pour échanger autour de l'autorisation ministérielle et les questions d'intérêt commun.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.