Congo-Brazzaville: Diplomatie - Jean Claude Gakosso échange avec les ambassadeurs des USA et de Chine

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, s'est entretenu tour à tour le vendredi 7 juillet avec le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, Todd P. Haskel et l'ambassadeur de Chine, Xia Huang.

Le diplomate américain était venu présenter les copies figurées des lettres qui l'accréditent en qualité d'ambassadeur des Etats-Unis en République du Congo, alors que son homologue chinois a échangé longuement avec le chef de la diplomatie congolaise sur des questions liées au renforcement de la coopération sino-congolaise.

Titulaire d'un bachelor (licence) en administration des services diplomatiques de l'université de Georgetwon, Todd P. Haskel a une carrière de 32 ans au service de la diplomatie, avec rang de ministre conseiller. Avant de rejoindre son nouveau poste à Brazzaville, il assumait depuis 2015 les fonctions de sous-secrétaire adjoint au Bureau des Affaires africaines.

Auparavant, il avait servi comme directeur de la diplomatie publique et des Affaires publiques dans 48 ambassades et consulats américains en Afrique subsaharienne. Dans ces positions antérieures, il travaillait avec les ambassades américaines sur le terrain et les agences à Washington pour la mise en œuvre de la bourse de « Mandela Washington », le programme emblématique de l'Initiative des Jeunes leaders africains (YALI).

Todd P. Haskel avait aussi précédemment servi comme conseiller aux Affaires en République dominicaine (2010-2013), responsable des Affaires publiques à Johannesbourg en Afrique du Sud (2006 et 2010), et comme conseiller aux Affaires publiques au Burkina Faso (2003-2006).

Outre cela, Todd P. Haskel a travaillé aux représentations diplomatiques de son pays au Pakistan, aux Philippines, en Pologne, en Israël, et au Mexique. Il est récipiendaire du Prix d'honneur supérieur et du Prix d'honneur méritoire du Département d'Etat.

Le diplomate chinois a, pour sa part, informé le ministre des Affaires étrangères de la visite prochaine d'une délégation gouvernementale congolaise en Chine. « Je lui est rendu compte de ce que nous avons fait et je lui ai annoncé quelques nouvelles. Les ministres congolais vont se rendre en Chine pour échanger avec les différentes autorités chinoises », a-t-il indiqué à la presse sans précision de date. « C'est une mission qui s'inscrit dans le cadre des échanges que nous avons depuis le début de cette année », y compris lors de la visite à Brazzaville du ministre des Affaires étrangères chinois et du vice-ministre du commerce, a ajouté Xia Huang. Il s'est félicité de ce que les échanges d'un « haut niveau » vont se poursuivre lors de la visite prochaine de la délégation congolaise en Chine.

L'ambassadeur a, par ailleurs, annoncé que dans un mois et demi, un « navire hôpital » de la marine chinoise arrivera au port de Pointe-Noire. « C'est une action qui rentre dans le cadre de notre coopération militaire et aussi sanitaire parce que c'est un navire qui fait plus de 14.000 tonnes et offre un hôpital de 3e catégorie, selon les normes de la navigation mondiale », a-t-il précisé.

« Ce sera un grand rendez-vous, un rendez-vous qui rentre dans le cadre du renforcement de notre coopération », a souligné le diplomate, ajoutant que le personnel à bord procédera à des visites médicales, aux soins et aux consultations ouvertes à toutes personnes.

Interrogé sur les élections législatives dont le premier tour aura lieu le 16 juillet, Xia Huang a dit qu'il suivait de près l'évolution des choses depuis quelques semaines. « Ce que nous souhaitons, c'est que le scrutin puisse se dérouler dans les conditions les plus favorables, dans une ambiance sereine, pour que la volonté démocratique se dégage des urnes », a-t-il conclu.