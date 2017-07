Tunisie: L'Ihec remporte le premier prix

L'Institut des hautes études commerciales (Ihec) Carthage a remporté, jeudi, le prix de la compétition Enactus Tunisie placée cette année sous le thème: «L'entrepreneuriat social pour la valorisation des métiers».

Cette victoire permet à l'Ihec Carthage de représenter la Tunisie à la compétition internationale Enactus World Cup qui se tiendra du 26 au 28 septembre prochain à Londres, une compétition à laquelle participe plus de 36 pays.

Réussissant à se distinguer parmi 11 autres équipes représentant des universités publiques et privées, l'Enactus Tunisie s'est vue décerner le trophée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, lors d'une cérémonie tenue jeudi à Tunis.

Composé de 100 juges qui sont des entrepreneurs et managers nationaux et internationaux, le jury de la Compétition nationale 2017 a décerné également d'autres trophées, dont notamment:

- Le deuxième prix de la compétition Enactus Tunisie à l'équipe de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir (Enim).

- Le prix de l'équipe leader de l'année à l'Université de Gafsa.

- Le prix spécial du jury Enactus Tunisie à l'équipe de l'Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis (Issit).

«Lancé en 2009 au sein de l'Université tunisienne en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, Enactus Tunisie a pour principe de regrouper une équipe d'étudiants représentant une institution universitaire afin de réaliser un projet d'entrepreneuriat social», a indiqué à l'agence TAP, la présidente d'Enactus Tunisie, Khaoula Khedimy-Boussama.

«Depuis sa création, Enactus Tunisie, qui est considéré comme le premier programme d'entrepreneuriat social au sein de l'Université tunisienne, a réussi à impacter plus de 50 écoles supérieures publiques et privées et plus de 3.500 étudiants dont 54% sont des filles», a-t-elle précisé.

Elle a indiqué que ce programme a également réussi à cibler plus de 14 régions et à toucher plusieurs secteurs d'activités, dont notamment l'artisanat, le service, le textile et l'agriculture.

Lors de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur a salué ce programme le qualifiant de «programme de qualité» dans la mesure où il promeut l'esprit de l'entrepreneuriat social chez les étudiants.

Il a, dans ce contexte, fait savoir que son département a déjà commencé par introduire le programme d'entrepreneuriat social dans les universités tunisiennes, citant dans ce sens, les centres de carrières et de certification des compétences (4C) qui est une structure rattachée à l'établissement d'enseignement supérieur et dont la mission est d'accompagner les étudiants et diplômés, en vue de faciliter leur insertion sur le marché du travail.

«Nous avons réussi à mettre en place plus de 50 centres de carrière dans plusieurs universités et notre objectif est d'atteindre 100 centres avant la fin de cette année», a-t-il ajouté