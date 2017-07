Tunisie: MG gèle les prix de 350 produits

Grâce donc à «El makina», le consommateur bénéficie d'une réduction immédiate sur les achats de ces produits, ce qui lui permet soit d'économiser sur son budget mensuel, soit d'acheter plus d'articles avec le même budget. A la différence des promotions, le consommateur ne devra pas attendre qu'un produit soit en promotion pour bénéficier d'une baisse de prix sur une période courte, mais pourra bénéficier de son prix tout au long de l'année et, ainsi, mieux gérer son budget.

Avec «El makina», l'objectif serait de séduire les clients de MG en préservant leur pouvoir d'achat. Cette opération vise également à renforcer le principe de proximité de MG avec ses clients et de maintenir son engagement pour des prix toujours plus bas sur le marché.

Ainsi en est-il des produits alimentaires (eau minérale, boissons gazeuses, jus, huiles végétales, conserves, fromages, œufs, produits de petit déjeuner et de collation, biscuits... ), aux produits de nettoyage, d'entretien et de parfumerie... Ce sont des articles nécessaires aux besoins quotidiens du consommateur qui sont concernés par cette opération.

Cette initiative consiste à baisser les prix de 350 produits et les geler, pour une période s'étalant sur une année, et ce, à l'échelle nationale.

