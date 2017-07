Afrique: G20 - Bilan mitigé à Hambourg

La question du climat a également cristallisé les échanges à Hambourg. Et là également, aucune ligne claire ne se dégage. Des sources de tensions demeurent. Pourtant, si le communiqué final du sommet souligne l'isolement des Etats-Unis sur ce sujet, les 19 autres pays considérant l'accord de Paris comme « irréversible », la Turquie quant à elle a menacé d'en sortir. Par ailleurs, les Etats Unis ont obtenu le feu vert des membres du G20 pour mener une politique visant à aider d'autres pays à « avoir accès et à utiliser des énergies fossiles ».

Les membres du G20 ne sont pas parvenus à trouver une réponse globale sur des sujets chauds comme le protectionnisme, les migrations, les changements climatiques et les conflits armés en Syrie et en Ukraine ou encore sur la menace nucléaire nord-coréenne. Ainsi, en matière commerciale, les Etats-Unis ont accepté de se rallier à une condamnation du « protectionnisme ». Mais le G20 a fait également des concessions aux Américains. Il condamne à la fois le protectionnisme tout en autorisant des mesures nationales de protection. Cette disposition, d'après de nombreux observateurs, est potentiellement source de conflits dans l'avenir.

Les dirigeants du G20 n'ont pas chanté la même chanson à Hambourg en Allemagne où ils se sont retrouvés samedi dernier. Les observateurs y ont même décelé un air de cacophonie, tant les divergences de vue étaient nombreuses entre les participants. Il n'y a guère que la lutte contre le financement du terrorisme qui a fait l'unanimité. A ce propos, les membres du G20 sont d'accord pour mettre en avant le rôle du Groupe d'action financière (Gafi), un organisme intergouvernemental créé en 1989, qui publie des recommandations régulières pour ses trente-sept membres sur les manières de lutter contre la criminalité financière et le financement du terrorisme. Pour le reste, on a surfé entre désaccords, incertitudes et incompréhensions.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.