Ile Maurice: Autoroute de Roche-Bois - Des rallyes illégaux exaspèrent les habitants

Elles en ont ras-le-bol. Une centaine de familles, vivant le long du tronçon de l'autoroute de Roche-Bois, à partir de la station Shell jusqu'au rond-point de Riche-Terre, tirent la sonnette d'alarme sur des rallyes illégaux qui y ont lieu durant la nuit. Samedi dernier, une dispute a même éclaté entre les motocyclistes et une famille où celle-ci a été malmenée et a vu sa voiture endommagée.

Selon les habitants, les rallyes illégaux ont lieu depuis près de trois ans. Marie-Anne et Jacques, un couple habitant la localité, indiquent que «pratiquement tous les week-ends, à partir de 21 h 30 - 22 heures, une trentaine de motocyclistes, dont la plupart vivent dans une autre région périphérique de Port-Louis, débarquent. Les chauffeurs se garent devant la cour des habitants et bloquent leur entrée».

Ce n'est pas tout. «Ils attirent une centaine de voitures pleines de parieurs. Ces derniers boivent de l'alcool, misent, parlent fort, rigolent. Pendant ce temps, les motos trafiquées sillonnent l'autoroute jusqu'à une heure du matin et font un bruit infernal. Cela perturbe notre sommeil, celui de nos enfants et notre bien-être», s'insurgent-ils.

Arrestation «quasi impossible»

Les habitants soulignent qu'ils ont téléphoné au poste de police de Roche-Bois à plusieurs reprises. Or, lorsque le poste n'est pas en sous-effectif et que la patrouille policière arrive sur place, les motocyclistes déguerpissent à une vitesse effrénée, empruntant les rues latérales St-Martin, Desbouchers, le quartier Mère-Teresa et la route de l'Église de l'Assomption. Ce qui rend leur arrestation «quasi impossible», déplore-t-on.

Lors de l'incident de samedi dernier, les habitants racontent que les choses se sont envenimées quand l'un des motocyclistes a balancé une bouteille vide dans une cour et qu'elle s'est écrasée avec fracas. Lorsque l'habitant et ses voisins sont sortis pour en parler au motard, ce dernier et ses comparses s'en sont pris à l'habitant.

Les motocyclistes ont alors endommagé la carrosserie de sa voiture à coups de casque de moto, brisant même la lunette arrière du véhicule, relate-t-on. Des voisins ont, quant à eux, reçu des coups de pierre à la tête. Et après avoir commis leur forfait, les motards ont pris la poudre d'escampette.

L'habitant malmené a porté plainte à la police. «Nous vivons constamment dans la peur. Mais un jour, nous prendrons la loi entre nos mains. Cela risque de dégénérer et de prendre une mauvaise tournure», déclare Jacques, qui demande aux autorités d'agir.

Les habitants comptent aussi envoyer une pétition au Premier ministre pour lui demander d'intervenir. Et surtout mettre un terme à ces rallyes qui «rendent leur existence et celle de leurs enfants invivables».

Interrogée, une source policière avance que des courses non autorisées par le commissaire de police sont interdites sous le Road Traffic Act et que ces motocyclistes risquent une amende de Rs 1 000 s'ils sont verbalisés. Elle estime toutefois qu'il faut augmenter le montant de cette amende pour la rendre dissuasive. Une autre source policière promet que des patrouilles plus régulières auront lieu les week-ends.