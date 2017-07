Ile Maurice: Pointe-aux-Piments - Une Rodriguaise risque de se retrouver à la rue

Le gato pima qui sort tout juste du karay delwil fume encore. Si la température de ce «gato so so» ne… Plus »

«On m'a informé que le terrain où j'habite, depuis maintenant dix ans, ne m'appartient pas et qu'il faillait que j'évacue ce lieu pour quelque nouveau projet», explique Sandy, en larmes. Or, affirme-t-elle, son défunt mari lui avait remis un papier lui certifiant que ce terrain leur appartenait. «Je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner», confie-t-elle. D'ajouter qu'elle s'est rendue au poste de police de la localité pour porter plainte mais que les policiers lui ont clairement fait comprendre qu'ils n'avaient pas de solution à son problème.

Un lieu qu'elle ne sait pas encore pour combien de temps elle occupera car elle risque de se retrouver à la rue, d'ici un mois. La raison: des personnes ont commencé à démolir sa maison et lui ont demandé de vider les lieux au plus vite.

