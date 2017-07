Sénégal: Loi modifiant l'article L 78 du Code électoral - La classe politique se prononce

Après le vote du projet de loi portant modification du Code électoral à moins de 25 jours du scrutin du 30 juillet courant, la classe politique, majorité comme opposition, s'est prononcée sur la question. Réactions.

SEYDOU GUEYE, MINISTRE PORTE-PAROLE DE L'APR ET DU GOUVERNEMENT : « Le secret du vote est totalement respecté »

« Le secret du vote est totalement respecté. Les contempteurs de cette nouvelle loi sont ceux qui savent qu'ils ont déjà perdu, qui avancent certains propos pour discréditer la loi. Sur 47 bulletins, si l'on vous demande finalement d'en prendre 5, je crois que la tâche a été facilitée ».

ABDOU MBOW, VICE-PRESIDENT A L'ASSEMBLEE NATIONALE : « L'opposition ne veut pas aller aux élections »

« On ne sait franchement pas ce que veut l'opposition. En condamnant et en rejetant la modification de l'article 78 du code électoral, l'opposition ne veut tout simplement pas aller aux élections législatives. Tout ça c'est du dilatoire. En réalité, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Le président de la République est le garant de la Constitution. A ce titre il est le premier à être tenu au respect du calendrier électoral. La date des élections législatives est fixée et le corps électoral convoqué. Qu'ils le veuillent ou non, ils iront aux élections à date échue, c'est-à-dire le 30 juillet prochain ».

HELENE TINE, DEPUTE : « La majorité mécanique a voté »

« Ce n'est pas une surprise. La majorité mécanique a fait voter la loi. Le Protocole additionnel de la Cedeao, auquel le Sénégal a souscrit et la Constitution du pays, ont été foulés au pied.

Par la seule volonté d'un chef d'État qui veut remporter vaille que vaille ces législatives qui se profilent à l'horizon. Le projet de loi portant modification du Code électoral est passé à moins de 25 jours du scrutin du 30 juillet courant.

Ainsi, nous avons changé le Code électoral, en dépit des dispositions de la loi, il faut assumer car le vin est tiré et il faut le boire jusqu'à la lie. C'est à nous de prendre notre responsabilité maintenant ».

Me ASSANE DIOMA NDIAYE DE LA LIGUE SÉNÉGALAISE DES DROITS DE L'HOMME : « La pertinence de cette réforme ne pourra être appréciée qu'à posteriori »

Les députés ont adopté, avant-hier, la loi modifiant l'article L 78 du Code électoral, levant ainsi les appréhensions qui pesaient sur le scrutin du 30 juillet prochain en raison du nombre jugé élevé de listes (47) en compétition. Les électeurs peuvent désormais se munir d'un minimum de cinq bulletins avant de s'isoler alors qu'auparavant, le Code électoral leur imposait la collecte de l'ensemble des listes. Même si une partie de l'opposition a manifesté son désaccord aux abords de la Place Soweto le jour de la plénière, la réforme est passée. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme (Lsdh), Me Assane Dioma Ndiaye, dans un entretien accordé, hier, au « Soleil », se désole de la rupture du consensus entre le pouvoir et une partie de l'opposition, car, selon lui, « entre 1992 et maintenant, il y a eu beaucoup de scrutins, avec des frictions très souvent qui auraient pu aller loin, mais c'est la première fois que l'on constate d'aussi grandes divergences sur le Code électoral ». Quelques heures après un consensus obtenu par la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour trouver une solution à l'équation posée par le nombre de listes en compétition, plusieurs leaders de l'opposition avaient raidi leur position et dénoncé la méthode de l'organe de contrôle des élections. Le texte a finalement été adopté par la majorité des députés présents à la Place Soweto jeudi dernier.

Pour Me Assane Dioma Ndiaye, « dans les faits, on a voulu remédier à une impasse que tout le monde voyait venir. Cela veut dire que l'on a voulu remédier, par anticipation, à une situation pas encore vécue. C'est une difficulté qu'on a voulu éviter par avance ». Pour l'avocat donc, « la pertinence de la réforme ne pourra être appréciée qu'à postériori. C'est à titre spéculatif que l'on a envisagé et effectué cette réforme ».

Toutefois, il apprécie une réforme que l'on ne pouvait éviter. « Depuis le Code électoral consensuel de 1992, la sérénité a globalement accompagné, pourrait-on dire, notre processus démocratique », rappelle Me Assane Dioma Ndiaye. « Malgré les enjeux et les adversités, ce fameux consensus » a toujours accompagné le dispositif légal des élections au Sénégal. « L'expérience capitalisée dans ce domaine, entre autres raison, explique la notoriété de notre pays dans le concert des nations. Ces progrès démocratiques nous valent d'être cités en exemple comme référence, aux côtés du Ghana et du Cap-Vert ».

Samboudian KAMARA

OUMAR SARR, COORDONNATEUR GENERAL DU PDS : « Nous allons vers un tournant décisif »

« Les élections législatives seront assurément un tournant. Elles sont aujourd'hui principalement menacées par deux problèmes alors que la campagne électorale démarre : la production, l'impression et la distribution des cartes d'électeurs d'une part et la limitation du droit de vote avec l'élimination du secret du vote ; pan essentiel du système électoral consensuel bâti depuis 1992, d'autre part. Malgré toute leur volonté avec ce million de cartes en souffrances auxquelles les ayant-droits ne pourront pas disposer, le gouvernement doit dire la vérité aux Sénégalais. Ils ne pourront pas disposer de leurs cartes et tous les Sénégalais qui veulent voter doivent pouvoir exercer et cela est un point essentiel. Ainsi, pour la bonne tenue d'élections régulières et transparentes, je conseille au ministre de l'Intérieur de retirer tout bonnement la trentaine de listes financées par le pouvoir pour qu'on est un nombre de listes relativement correct ».

MANSOUR SY DJAMIL : « Créer les conditions d'une élection apaisée »

« Le vote découle d'une interprétation pernicieuse du Protocole additionnel de la Cedeao portant sur le concept de large majorité des acteurs politiques. Ceux qui ont refusé cette proposition représentent l'écrasante majorité. On ne peut pas discuter ce mécanisme sans avoir à l'esprit le problème de la paix et celui de la sécurité et cela découle de l'histoire de l'Afrique dont toutes les tragédies, depuis deux décennies, découlent du processus électoral. La Cedeao essaie de gérer une situation tragique. La procédure d'urgence initiée, source de guerre civile dans certains pays africains comme le Kenya, doit nous inspirer pour, au lieu d'un forcing, donner le temps au dialogue pour la réflexion nécessaire et des patriotes doivent créer les conditions d'une élection apaisée ».

MAMADOU DIOP DECROIX : « Consentir les efforts pour sauvegarder la démocratie »

« J'avais, lors du vote du projet de loi sur la refonte partielle du fichier, interpellé le ministre et demandé que nous nous concertions pour trouver les meilleures formules. Le gouvernement a fait fi de notre requête et il a fallu dérouler plusieurs plans d'actions pour dénoncer les dérives du régime pour que le président de la République in fine appelle à un dialogue national. Ce projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui a beaucoup de défauts et c'est le régime qui a financé les listes à l'origine de cette situation avec cette pléthore de candidatures. A quelles fins ? Eux seuls savent. En tout cas, les démocrates et les patriotes de ce pays continueront à consentir tous les efforts nécessaires pour que nos acquis démocratiques soient préservés et sauvegardés ».

OUMAR SARR N°2, BENNOO BOKK YAAKAAR : « Le ministre de l'Intérieur a pris ses responsabilités »

« La séance de jeudi était très importante et le ministre de l'Intérieur a pris ses responsabilités en utilisant l'instrument le plus adéquat qu'est la Cena pour lui soumettre le problème des 47 listes devant participer à la compétition aux prochaines législatives pour trouver la meilleure formule consensuelle pour alléger le vote des citoyens-électeurs. Les 47 listes déposées n'émanent pas de Guinéens ou des Maliens mais ce sont bien des Sénégalais. Le problème de cette opposition c'est qu'elle est divisée, éclatée, dispersée, affaiblie qui a utilisé tous les mots du lexique « wolof » et dont les leaders finalement ne se retrouvent plus. Elle s'est fait appeler « Mankoo » puis « Taxawou » puis coalition gagnante et elle sera bientôt coalition perdante. Personne ne peut les guérir car ils ont tant qu'ils sont des agendas et des objectifs différents qui se contredisent. Plutôt que de passer son temps à râler, l'opposition ferait mieux d'aller se préparer pour ces joutes et elle va être défaite le 30 juillet prochain ».