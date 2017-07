Ile Maurice: Patrimoine - Haut les mains, revoilà le musée de la police

Le gato pima qui sort tout juste du karay delwil fume encore. Si la température de ce «gato so so» ne… Plus »

Mais aux Casernes centrales, on précise que ces maisons seront «démolies. On en gardera une seule, en guise de mémorial, pour rappeler à tous le passé». Cette localité, avec ses cottages, se prénomme Abercrombie Gate, du nom de la porte principale du quartier général de la SMF. «Il faudra d'abord rénover la maison restante avant de l'aménager.»

Un temps situé aux Casernes centrales, le musée avait été transféré à Vacoas et était plus connu comme le musée de la Special Mobile Force (SMF). À l'occasion des 250 ans de la police mauricienne, ce musée revient dans la capitale. Il rouvrira ses portes, le mardi 1er août prochain, dans le cadre des activités marquant les 250 ans de la police. Nous apprenons de source officielle qu'il sera installé dans une partie des locaux de la Traffic Branch, aux Casernes centrales.

