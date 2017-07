Congo-Kinshasa: Crash d'Hewa Bora à Kisangani - L'indemnisation des victimes se fait toujours attendre (ONG)

L'appareil d'Hewa Bora venait de Kinshasa et faisait escale à Kisangani pour se rendre à Goma. La cause exacte de l'accident n'a jamais été formellement été établie.

Le président du groupe «Justice et libération pour la défense et la promotion des droits de l'homme», Pierre Kibaka, interpelle le gouvernement congolais sur le sort des victimes.

Le 8 juillet 2011, un Boeing 727 d'Hewa Bora rate son atterrissage et s'écrase près de l'aéroport international de Bangboka à Kisangani, à plusieurs mères de la piste. Le bilan est lourd : environ 80 morts, une quarantaine de survivants. Plus de 100 passagers étaient à bord de l'avion.

Six ans après le crash d'un avion de la compagnie Hewa Bora à Kisangani, le groupe «Justice et libération pour la défense et la promotion des droits de l'homme» regrette que les victimes de cet accident n'ont jamais été indemnisées.

