Cameroun: Carnet noir - Philippe Menye Me Mvé l'ancien ministre de la Défense (Mindef)est mort à 80 ans

A l'origine du bref séjour de neuf mois de Philippe Menye Me Mvé comme Mindef, l'on raconte alors que ce dernier, se serait mis les Généraux à dos, avec, disent les mauvaises langues, la folle et hardie idée qu'il aurait alors eue, d'inciter le chef de l'Etat, à les envoyer en retraite à 60 ans.

L'homme, avait tour à tour, été adjoint préfectoral de la Mefou et Afamba, préfet du Nkam, préfet du Dja-et-Lobo, préfet du Haut Nkam, préfet du Moungo, préfet du Mayo -Tsanaga, et préfet du Mfoundi. Le 10 janvier 1992, Philippe Menye Me Mvé est nommé gouverneur de l'ex-province de l'Ouest. A la faveur du remaniement gouvernemental du 19 septembre 1996, il est propulsé au très prestigieux et puissant poste de Mindef. Malheureusement, Philippe Menye Me Mvé, en sortira le 7 décembre 1997, au moment où, Paul Biya « réélu » à la tête du Cameroun, révise son appareil gouvernemental.

Philippe Menye Me Mvé n'est plus de ce monde. L'ancien ministre de la Défense, avons-nous appris, a tiré sa révérence ce 08 juillet 2017 à Paris, après avoir perdu le dernier combat de sa vie, contre une longue maladie. L'administrateur civil, est connu pour avoir occupé plusieurs postes au sein de l'aristocratie préfectorale camerounaise.

L'administrateur civil qui aura été préfet dans six départements, et passé neuf mois seulement comme Mindef, est décédé à Paris des suites d'une longue maladie.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.