Cameroun: Les huissiers de justice se forment à l'intégration et au développement économique

Autre cas de figure, lorsqu'une décision de justice est rendue et qu'elle n'est pas exécutée, le procès aura été fait pour rien. « Le magistrat qui l'a rendue se sent frustré du fait que sa décision ne trouve pas de réalisation concrète sur le terrain. Le seul professionnel capable de donner corps à cette décision est l'huissier de justice ». Pour ce qui est des actes uniformes OHADA, nombre de règles ont été définies portant recouvrement des clients. Cet ensemble de règles constitue le droit de l'exécution qui est du ressort de l'huissier de justice. Le colloque a pris fin vendredi.

D'où l'importance au cours des travaux, d'avoir non seulement une bonne maîtrise du droit de l'exécution dans les processus d'intégration et de développement économique des pays africains, mais aussi l'importance de l'huissier de justice dans la lutte des pays africains pour le développement. « Les investisseurs ou des opérateurs économiques d'ici ou d'ailleurs ont besoin d'une sécurité juridique. Un investisseur étranger doit être sûr qu'en venant investir dans un espace économique, il aura à affronter les mêmes règles de droit dans tous les Etats de cette zone économique », explique Me Manyama Amos.

D'où le thème : « Le droit de l'exécution au service de l'intégration et de l'émergence des pays africains ». A en croire Me Amos Manyama, président de la Chambre régionale des huissiers de justice du Centre, le droit de l'exécution, facteur significatif du développement économique, peut se définir comme l'ensemble des moyens mis à la disposition d'une personne en vue de lui permettre de faire exécuter ses obligations par une autre, volontairement ou par force.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.