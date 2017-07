Cameroun: Centre - les femmes « capables » de la Lékié

(Obala)-Lékié- La douzième assemblée générale du Réseau Oyili Bininga de la Lékié (RESOBIL) organisée du 22 au 24 juin dernier à Mbélé près d'Obala était l'occasion idoine pour dresser le bilan des activités de cet important regroupement de femmes et de réfléchir sur les nouvelles adhésions et la poursuite des projets d'intérêt commun en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Surtout que depuis sa création il y a neuf ans, le réseau s'est illustré dans des activités génératrices de revenus et socio-sanitaires. Doté de 60 antennes réparties sur six des neuf arrondissements de ce département où il est établi, l'association contribue au plein épanouissement de ses membres grâce aux activités qu'il entreprend au quotidien. Au niveau central, le Réseau Oyili Bininga de la Lékié a créé une pépinière de 200 000 plants de cacaoyer, une pépinière de 40 000 plants de bananier plantain, un champ de manioc de 10 hectares et un champ de maïs de cinq hectares. Alors qu'au niveau de ses antennes, il a mis en place un champ de maïs dans chaque antenne, 25 porcheries d'engraissement et un poulailler d'une capacité de 500 poulets de chair et mène le petit commerce. En matière d'organisations agropastorales, il revendique également la création d'une société coopérative, de trente-huit Groupements d'initiative commune (GIC) et de cinq unions de GIC. Ce bilan élogieux a été salué à la faveur d'une cérémonie de clôture festive colorée de décibels, en présence des autorités de la Lékié. A l'occasion, ladite association a remis des pactoles à plusieurs villages, reçu d'un opérateur économique local une machine agricole, des engrais bios et bénéficié du lancement des champs de piment communautaires. La mini-foire exposition organisée à Mbélé a une fois encore permis à ces femmes d'étaler leur génie à travers une multiplicité de produits champêtres, pastoraux et piscicoles. Pour Odile Eyebe Ayissi, présidente du RESOBIL, l'expansion de l'association constitue un défi permanent. « Nous allons poursuivre l'expansion de notre mouvement et la mobilisation des femmes. Nous devons continuer à cultiver cet esprit de solidarité au sein de notre département », a-t-elle déclaré.

