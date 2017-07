Cameroun: Est - Des étudiants soutenus par l'élite

Bertoua (Lom et Djerem)- 139 étudiants originaires de la région de l'Est qui éprouvaient des difficultés à payer leurs droits universitaires peuvent composer dans le cadre des examens de fin du deuxième semestre dès lundi 10 juillet 2017.

Et pour cause, l'élite du Soleil levant s'est mobilisée pour leur venir en aide en leur offrant 7 millions de F. Me Bembell D'Ipack Olivier Cromwell, maire de Bertoua 1er et président régional de l'association Communes et villes unies du Cameroun (Cvuc) a remis, le 5 juillet dernier, au nom de Janvier Mongui Sossomba, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans la région de l'Est, le reçu du virement bancaire au coordonnateur de l'annexe de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé II-Soa, le Pr Robert Mballa Owona.

C'était au campus principal de l'annexe à Kano, en présence des bénéficiaires, très contents. Chaque étudiant a perçu 50 000 F, représentant les droits universitaires de l'année académique 2016/2017. Le coordonnateur a salué l'acte de générosité de l'élite, sensible aux difficultés des étudiants démunis. Opérationnelle depuis 2015, l'annexe de Bertoua compte 1518 étudiants dont certains originaires de l'Est n'avaient pas pu achever la première année académique, faute de moyens financiers. Le « cordo » a porté ce souci à l'élite, qui y a donné une suite favorable cette année. De son point de vue, ce geste arrive à point nommé.

Le porte-parole des bénéficiaires, Bangandji Balider, étudiant en master 2, a promis aux élites qu'ils redoubleront d'efforts pour mériter la confiance de l'élite. En même temps qu'il a souhaité que ces forces vives les soutiennent dans leur positionnement dans le monde socioprofessionnel, une fois leurs études achevées. Le porte-parole de l'élite, Me Bembell, a promis que la prochaine fois, le montant va augmenter et les paiements se feront un peu plus tôt.