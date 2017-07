Togo: Le Platini togolais, Komlan Agbegniadan pourrait signer à Berkane

Le 13e Forum ministériel panafricain sur la modernisation de l'administration publique et des institutions de… Plus »

Ce sont là des mots de Komlan Agbegniadan alias Platini qui se confiait il y a un moment à nos confrères de Togotribune. On peut dire que ce rêve suit son cours et que la voie est en train d'être balisée. En attendant que cela ne devienne une réalité, le joueur sociétaire la saison écoulée du club ghanéen de 1ère division, le WAFA, selon certaines informations pourrait signer au club marocain de Renaissance Sportive de Berkane.

