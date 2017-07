Cameroun: Tous concernés par la lutte contre la corruption

De plus en plus, la Commission nationale anti-corruption (CONAC) mène la croisade contre ce cancer non seulement en direction des administrations publiques et des entreprises privées, mais aussi, elle va à la rencontre des citoyens dans la rue.

Le fait que les équipes de sa caravane sillonnent les quartiers de la ville de Yaoundé afin de sensibiliser les populations sur les dangers de la corruption et les encourager à y résister est à encourager. En le faisant hier, à l'occasion de la deuxième édition de la caravane anti-corruption, la CONAC a encore touché une cible importante qui doit être enrôlée si on veut gagner le combat épique et de longue haleine contre cette hydre. Si d'aucuns pensent que pour venir à bout de la corruption, on n'a pas absolument besoin de l'effort de guerre des masses populaires, c'est peut-être une erreur de jugement de leur part.

Et cela, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, qu'on le veuille ou non, la corruption nous concerne tous. D'une manière ou d'une autre, elle impacte négativement notre vie quotidienne. Dès lors que tout citoyen est un usager des services publics. Quand il se trouve obligé de débourser pour se faire servir dans une administration, son pouvoir d'achat diminue. Car l'argent remis à l'agent véreux qui reçoit pourtant un salaire afin de traiter gratuitement les dossiers des usagers, aurait pu servir à quelque chose de plus utile. Ensuite, le citoyen lambda est aussi concerné à une échelle plus grande parce que les agents publics et leurs complices qui reçoivent des dessous-de-table pour faire payer des marchés fictifs, détournent la fortune publique.

Ce faisant, ils privent l'Etat des moyens indispensables pour financer la construction et l'entretien des infrastructures routières, ferroviaires, sanitaires, scolaires et universitaires de qualité. Bien plus, quand, du fait de la corruption, des individus censés servir les populations se remplissent plutôt les poches, profitant de leur position administrative ou sociale, il y a problème pour un pays comme le nôtre qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et qui doit, par conséquent, œuvrer pour limiter les déperditions de fonds qui nuisent à l'intérêt général. C'est pourquoi les citoyens doivent dénoncer auprès de la CONAC tout fait de corruption dont ils ont connaissance.

Le faire, c'est dire non à la corruption et donc, limiter sa propagation. C'est également devenir un acteur de la lutte contre ce fléau qui freine notre progrès économique et social. Le chef de l'Etat, Paul Biya, à maintes reprises, a lui-même dénoncé publiquement la pratique de la corruption et promis d'intensifier la lutte pour l'éradiquer. Il a déclaré que les responsables impliqués dans les faits de corruption rendront gorge. En sensibilisant à son tour les populations de la capitale, la CONAC éveille ainsi leur conscience.

L'espoir étant que désormais, quand un compatriote sera face à une situation pouvant le conduire à la corruption, il sera mieux préparé pour ne pas y contribuer, soit en s'y opposant, soit en dénonçant le corrompu à travers les canaux mis en place à cet effet. Il faut résolument que nous mettions, chacun, la main à la pâte et que la caravane anti-corruption se déploie également dans les autres régions du pays.