Cameroun: Lutte contre la corruption - Les populations dans la bataille

La CONAC a organisé une caravane de sensibilisation contre le fléau dans les marchés et établissements hospitaliers jeudi dernier à Yaoundé.

La Commission nationale anti-corruption (CONAC) était jeudi dernier sur le terrain. La deuxième édition de la caravane de sensibilisation contre le fléau a sillonné plusieurs structures exposées à cette pratique. Il s'agit notamment du secteur de la santé, de la justice, des transports, des médias, etc. Des équipes mixtes constituées, outre de responsables de la CONAC, des représentants des syndicats des transporteurs et du Conseil national de la jeunesse. Quatre équipes se sont déployées sur plusieurs itinéraires dans la ville de Yaoundé. A l'hôpital central de Yaoundé, l'une des escales de l'équipe 4, les agents sensibilisateurs ont brandi le message de dénonciation et d'appel à la prise de conscience : « Personnels de la santé, sauvez des vies en vous opposant à la corruption.

Pharmaciens, stop à la vente des médicaments périmés ou non homologués. Ensemble, sauvons des vies », pouvait-on lire sur des flyers distribués aux patients, garde-malades, membres du corps médico-sanitaires et autres usages. Dans les marchés, autre lieu de sensibilisation, la caravane de la CONAC a insisté sur le paiement des impôts aux guichets de l'Etat, en tournant le dos aux « arrangements » avec les agents derecouvrement.

Dans ce prolongement, le message porté aux agents du ministère des Finances a dénoncé « la pratique des pourcentages, des salaires fictifs et des avances de solde indûment perçus ». Pour les acteurs de la sensibilisation, « cela relève de la corruption et constitue des détournements de deniers publics ». Autres secteurs névralgiques où la corruption trouve un terrain fertile, les transports et les médias. Face aux « motos taximen » et conducteurs de taxis, l'appel a été de dire non à la corruption en s'assurant que les documents personnels et ceux des engins sont en règle. « Eviter la surcharge, c'est barrer la voie à la corruption sur nos routes.

Eviter le faux à l'occasion de la visite technique, c'est préserver des vies », interpellations applaudies par la cible, surtout devant caméras et micros. Ces médias que la CONAC n'a pas épargnés. A ceux qui sont « la voix du peuple », il a été demandé de dénoncer la corruption, de préserver la dignité du plus beau métier, en disant non à toute forme de corruption dans la presse.