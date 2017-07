Cameroun: Lom-Pangar - Le barrage livré

Le transfert a eu lieu vendredi 30 juin dernier entre l'entreprise chinoise, la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage.

Depuis vendredi 30 juin 2017, le barrage de retenue d'eau de Lom-Pangar est géré par le Cameroun. Ce jour-là, à Lom-Pangar (département du Lom-et-Djérem), diverses personnalités ont paraphé le document marquant ce transfert de propriété, de même que le procès-verbal de réception provisoire. Entre autres, Georges Gwet (directeur du projet) pour le compte de Electricity Development Corporation (EDC), Zi Chaoliang du côté de China Water and Electric Group, Anton Mitev (Coyne et Bellier/ISL) pour la maîtrise d'œuvre, Jean Edjidji, directeur de la cellule de contrôle des marchés et autres infrastructures, au ministère des Marchés publics(Minmap).

Pour parvenir à ladite étape, il a d'abord fallu que la commission interministérielle de réception, constituée des représentants du Minmap, des ministères de l'Eau et de l'Energie, de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, et des Travaux publics descende sur le site le 31 mai 2017. Une liste de 11 réserves est dressée, la principale étant le fonctionnement automatique des commandes du barrage et la prise en main par les Camerounais du fonctionnement du barrage.

Un mois après, « toutes les réserves ont été levées. L'équipe d'exploitants de EDC est celle qui a géré aussi le programme thermique d'urgence. Et ces jeunes gens ont été associés de la fabrication des pièces du barrage en Chine au montage des ces équipements au Cameroun », rassure Georges Gwet. Justement, trois heures avant de faire cette déclaration, les membres de la commission interministérielle de réception ont assisté à une démonstration en quatre étapes.

Tant en bas que sur la crête du barrage. L'équipe d'Achille Kevin Djienguoué (EDC) a prouvé qu'elle avait la maîtrise de la manipulation de l'ouvrage de restitution du débit d'eau en aval, celle de l'évacuateur de crue, ainsi que le contrôle du portique de levage et l'emprise du contrôle à distance du barrage à partir du local des commandes à distance. Une telle maîtrise à fini par rassurer que le transfert de compétence entre l'équipe chinoise et l'équipe camerounaise est effectif.