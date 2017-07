Cameroun: Train de vie de l'Etat - Moins d'argent pour les véhicules

Cette nouvelle vision du fonctionnement du parc automobile pourra, à n'en point douter, permettre d'avoir une certaine visibilité sur ce qui est de l'achat des véhicules et tout ce qui va avec. Notamment, l'entretien, le carburant, l'affectation et autres dépenses y afférentes.

Le chef de l'Etat indique « qu'afin d'assurer une meilleure maîtrise des dépenses liées à l'acquisition des véhicules, une attention particulière sera désormais accordée à la réduction des crédits destinés à l'acquisition de nouveaux véhicules et la rationalisation de leur affectation ». Pour cela, le président Paul Biya prescrit que chaque administration présente, lors des pré-conférences budgétaires, la situation exhaustive de son parc automobile, en précisant notamment l'année d'acquisition desdits véhicules. Autre exigence à afficher, le tableau des répartitions des véhicules par service et par responsable, pour éviter les doublons ou les abus régulièrement observés.

