Cameroun: Ngaoundéré - La jungle des clandos

A partir de ces endroits, on a une photographie du transport clandestin. Le phénomène est également bien saisissant à Ngaoundal. La gare routière située au niveau de la gare Camrail donne aussi une idée de l'ampleur du phénomène dans l'Adamaoua. Le voyage pour Tibati, Banyo ou encore Mayo-Dralé se fait à bord des « taxis-brousse » qui se caractérisent par leur état et leur chargement. Ils sont toujours pleins à craquer. La disposition des bagages ajoute du pittoresque au spectacle qu'offrent ces « clandos », de véritables guimbardes.

« Le voyage va durer quatre heures de temps environ. On espère arriver à destination aux alentours de 18h », souligne le conducteur qui peut ainsi quitter la gare routière située à proximité du lycée classique et de la place des fêtes de Ngaoundéré. A cet endroit, les usagers en direction de Dang, empruntent également les occasions. Ces « clandos » ont pour dénominateur commun la surcharge. Les « opep » sont bien actifs sur les tronçons Ngaoundéré-Tignère, Ngaoundéré-Dang. Les usagers de la route voulant se rendre à Belel les empruntent au carrefour Aoudji. Grand marché, Joli Soir, sont également les sites d'embarquement des voyageurs qui se rendent à Martap, Mbé, Wak.

