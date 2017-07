Guinée: « Tout le problème de la Guinée, c'est le non respect des lois », dénonce un député de l'UFR

Dr Sekou Koureissy Condé, Directeur exécutif d'African Crisis Group et président de la Convention… Plus »

Dans son intervention, le député de l'UFR, Babara Fofana, a tout d'abord abordé la question de la loi qui a été votée et adopté eà l'assemblée nationale par les députés pour la transparence de gestion des affaires publiques de la nation. : » Nous avons voté une loi pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cela n'existait pas en Guinée mais nous allons être en cheval pour l'application de cette loi. Parce que tout le problème de la Guinée , c'est le non respect des lois. Lorsque vous lisez les articles de cette loi s'il y a un acte de corruption qui fait surface, la personne est immédiatement sanctionnée par un article qui existe déjà dans le code pénal et nous y veillerons de près pour l'applicabilité de cette loi »rassure t-il.

Au cours de débat lors de l'Assemblée générale de l'Union des forces républicaines (UFR), de ce samedi 8 juillet 2017, au siège du parti dans la commune de Matam, l'un des membres du groupe parlementaire Alliance républicaine, Honorable Barbara Fofana a dénoncé la corruption généralisée que traverse le pays et le non respect des lois .

