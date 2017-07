Tunisie: «J'attends le feu vert de mon club »

« Je veux bien renforcer les rangs de la sélection nationale lors de l'Afrobasket qui se déroulera dans mon pays, surtout que j'ai eu la chance de participer à la dernière édition organisée également en Tunisie, même si les résultats ont été en deçà des espoirs, et j'espère revivre cette expérience », a affirmé Mejri lors d'une conférence de presse, tenue à l'ambassade des Etats-Unis à Tunis.

« J'ai abordé cette question avec le président de la fédération tunisienne, Ali Benzarti, et il ne reste que le feu vert de mon club qui recevra une correspondance à ce sujet et je souhaite qu'il donnera son accord », a-t-il ajouté.

Présent à Tunis dans le cadre de la deuxième édition du Camp pour les jeunes joueurs de basket-ball, organisé les 8 et 9 juillet à la salle olympique de Radès en collaboration avec la Fondation Salah Mejri et la fédération tunisienne de la discipline, le joueur de Dallas Mavericks a souligné que ce tournoi vise à initier les jeunes joueurs âgés de 13 à 17 ans au basket-ball en leur montrant la voie à suivre pour réussir en tant que sportifs professionnels.

Il a ajouté que l'entraîneur adjoint des Dallas Mavericks, Melvin Hunt, a été invité à Tunis pour diriger un programme de recyclage à l'intention des entraîneurs tunisiens et pour détecter les meilleurs éléments afin de faciliter leur intégration dans les championnats européens ou américains.

« Cette manifestation enregistrera la participation des meilleurs joueurs regorgeant de talents ainsi que des sélections U15 et U17 et j'espère que certains d'entre eux seront choisis pour tenter une expérience à l'étranger », a indiqué Mejri, qui a rappelé que ce genre de manifestations est très répandu dans les autres pays, comme c'était le cas dernièrement en Egypte, mais la seule difficulté réside dans les moyens à mobiliser pour convaincre les stars du basket-ball américain à venir en Tunisie et à participer à ces actions ou à des matches-exhibitions.

Affirmant sa disposition à contribuer à la promotion du basket-ball tunisien, Salah Mejri a rappelé le projet de création de terrains de quartiers de basket-ball qui constitue, selon le joueur, un important projet nécessitant une étude approfondie et une contribution de la fédération tunisienne, et ses actions menées dans le domaine social et humanitaire.

Concernant son avenir en tant que professionnel, il a indiqué que son contrat avec les Mavericks expire en 2018, souhaitant recevoir de meilleures offres qui enrichiraient son parcours professionnel et développeraient ses capacités techniques et tactiques.

De son côté, l'entraîneur adjoint de Dallas Mavericks a exprimé sa joie de se trouver en Tunisie, saluant les grands efforts consentis par Salah Mejri pour développer le basket-ball dans son pays et affirmant sa disposition à aider les jeunes basketteurs tunisiens à trouver leur chemin et à développer leurs talents.