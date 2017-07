Afrique du Nord: Un leadership à conserver

Les «Sang et Or» disputeront tout à l'heure leur dernière sortie de la phase des poules de la Ligue africaine des champions avec pour objectif de remporter la victoire afin de conserver leur leadership du groupe C, une pole position qui leur permettra de croiser le fer avec le deuxième au classement du groupe D, Al Ahly d'Egypte ou le Wydad de Casablanca.

En prévision de l'explication de cet après-midi, le staff technique sera privé des services de Yassine Khénissi et Montassar Tabli, tous deux suspendus.

Deux absences qui obligeront Faouzi Benzarti à opérer des changements à la pointe de l'attaque et dans l'axe de la défense. Si Ben Chérifia garde comme à son habitude les bois et Mbarki et Chammam conservent leurs postes de latéraux, respectivement droit et gauche, Machani retrouvera son rang de titulaire pour épauler Dhaouadi dans l'axe.

A l'entrejeu, le technicien «sang et or» opérera, par contre, un choix tactique. Au vu des dernières séances, il est très probable que Benzarti laisse sur le banc des remplaçants Chaâlali qui n'était pas suffisamment appliqué aux entraînements.

De ce fait, Coulibaly et Sassi occuperont les postes de milieux défensifs, Bardi et Ben Youssef animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque alors que Bguir sera aligné comme régisseur.

A la pointe de l'attaque, Bilel Mejri a été préféré au revenant Haythem Jouini. Aux dires de l'entraîneur «sang et or» lors de la conférence de presse tenue vendredi après-midi, il pensait titulariser Jouini, mais ce dernier n'était pas au point physiquement. Toutefois, il n'est pas exclu de le voir faire son apparition en cours de match.

Travail spécifique pour Bguir

En plus des entraînements collectifs, le milieu offensif Saâd Bguir s'est exercé en solitaire sur les balles arrêtées. Quand on sait qu'au summum de sa forme, les balles arrêtées, notamment les coups francs directs, constituaient la qualité principale de ce joueur qui a tout intérêt à se reprendre en main afin de retrouver ses prouesses pour lesquelles il a été recruté par l'Espérance de Tunis.

Avec les recrutements de l'été, notamment l'arrivée de Franck Kom, la concurrence bat son plein et pas seulement au milieu. D'autres renforts sont attendus au Parc B, particulièrement au niveau offensif. Quand on sait que Faouzi Benzarti tourne essentiellement avec un groupe qui ne dépasse pas les 16 joueurs, Saâd Bguir risquerait de perdre son rang de titulaire s'il ne rebondit pas.

Notons qu'après le match d'aujourd'hui, l'équipe observera une semaine à dix jours de repos, avant de prendre la direction d'Alexandrie où elle prendra part du 21 juillet au 5 août à la Coupe arabe des clubs champions. Ce sera l'occasion pour Faouzi Benzarti de mettre à l'épreuve les nouveaux venus, mais aussi de faire le tri avant d'aborder les quarts de finale de la Ligue des champions qui demeure l'objectif principal pour lequel il a été recruté.

En ce sens, il n'est pas exclu de voir d'autres joueurs quitter le club, comme cela a été le cas de Belkaroui, Zaâbia et Moncer.