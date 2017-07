Afrique Centrale: 150 millions d'euros pour développer le marché financier régional

La BOAD (Banque ouest-africaine de développement) a lancé vendredi un nouveau Fonds d'investissement baptisé 'Yeelen' destiné à soutenir les acteurs du secteur financier de l'espace l'UEMOA.

La société Yeelen Capital qui a remporté l'appel d'offres international est composé d'un consortium qui comprend Cauris management (majoritaire), Paul Derreumaux, fondateur du groupe bancaire panafricain Bank of Africa, Amadou Raimi, ancien président de Deloitte France et Finactu, un cabinet de conseil spécialisé en finance et assurance co-dirigé par Géraldine Mermoux.

Ce nouveau Fonds se fixe plusieurs objectifs : accompagner les banques, les compagnies d'assurance, les fintechs et les autres établissements financiers de l'UEMOA dans leur expansion, assurer le développement du marché financier régional à travers l'amélioration de l'offre financière, promouvoir la diversification et la compétitivité des services financiers dans la zone et renforcer l'actionnariat local dans les sociétés du secteur financier, notamment.

Yeelen prévoit de lever 150 millions d'euros par étapes. D'ores et déjà, le Fonds a sécurisé 30 millions d'euros auprès de plusieurs partenaires dont SGI Togo, Groupe Atlantique et Famille Sanchez (Sénégal).

Cauris Management, avec une équipe de gestion dédiée dirigée par Benjamin Kouakou, assurera la gestion opérationnelle. Les activités d'investissement du Fonds démarre immédiatement. Yeelen investira entre 2 et 15 millions d'euros en capital et quasi-capital (dette subordonnée, compte courant, dette convertible ou prêts participatifs) dans les sociétés ciblées que sont les banques, compagnies d'assurance et autres institutions financières (dont les institutions de microfinance et les fintech) de l'UEMOA.

'La zone UEMOA a besoin de capitaux importants pour répondre aux impératifs de sa croissance économique et à la forte évolution réglementaire dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Ceci crée des opportunités intéressantes pour des fonds tels que Yeelen qui combine l'expérience d'une équipe solide et un ancrage local fort', explique Paul Derreumaux, le président du conseil d'administration de Yeelen Capital.

Cauris Management est la première société de gestion de fonds de capital-investissement en Afrique de l'Ouest Francophone. Créée en 1995 et active sur le segment des PME, Cauris a réalisé 47 investissements et 40 cessions, dont 11 investissements dans le secteur financier avec un rendement supérieur à 3 fois les fonds investis dans le secteur bancaire.

Le portefeuille comprend également des participations dans des secteurs diversifiés commr l'agro-industrie, l'hôtellerie, les télécoms, les NTIC, la distribution et l'énergie.

La société dispose de deux bureaux, à Lomé et à Abidjan.