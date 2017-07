Maroc: Signature d'une convention dédiée à la formation des ingénieurs aéronautiques

Une convention de coopération dédiée à la formation des ingénieurs aéronautiques, a été signée, récemment à Signature d'une convention dédiée à la formation des ingénieurs aéronautiques

Marrakech, entre l'Université privée de Marrakech (UPM) et l'Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile (AIAC).

Paraphée par le président de l'UPM, Mohamed Knidiri, et le directeur de l'AIAC, Abdellah Menou, cette convention a pour but de créer les échanges en vue d'œuvrer pour l'amélioration continue et la qualité des enseignements, l'échange de compétences didactiques et pédagogiques pour accompagner le développement de la filière aéronautique au Maroc qui emploie déjà 11.000 salariés et compte plus d'une centaine d'entreprises.

En vertu de cette convention, les deux parties s'engagent à instaurer et développer une coopération fructueuse dans le sens de leurs aspirations mutuelles et de leurs intérêts communs.

A travers cet accord, les deux parties se sont mises d'accord à coopérer dans plusieurs domaines, notamment l'enseignement, la recherche scientifique et technologique, la diffusion et l'échange du savoir scientifique en organisant conjointement des manifestations scientifiques diverses et l'échange de publications à caractère scientifique, technique ou pédagogique, ainsi que les programmes communs de formation continue et le développement des compétences dans les domaines des spécialités des parties.

Sothema fixe son dividende 2016 à 56 DH/action

Au titre de l'exercice 2016, le spécialiste de l'industrie pharmaceutique au Maroc, Sothema, a décidé la distribution d'un dividende brut de 56 dirhams par action. L'assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires a décidé la distribution dudit dividende, dont la mise en paiement interviendra aux époques et lieux qui seront fixés par le Conseil d'administration et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, souligne la société dans un communiqué. L'assemblée générale, réunie le 25 mai dernier à Casablanca, a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que l'ensemble des résolutions qui lui ont été présentées, précise la même source.

En 2016, Sothema a affiché des performances financières bien orientées, avec un chiffre d'affaires en progression de 14,8% par rapport à 2015 à 1,33 milliard de dirhams (MMDH) pour un résultat net qui se bonifie de 26,3% à 148 millions de dirhams (MDH), soit une marge nette de 11,2%, contre 10,1% l'exercice précédent. Au niveau des investissements, la société a procédé en 2016 à une augmentation ducapital de sa filiale WAPH ainsi que le rachat des actions d'autres actionnaires afin de porter sa participation à 92,82% du capital, soit l'équivalent 27,7 MDH. Sothema a également acquis une société en Hollande pour un montant de 656,5 mille dirhams (KDH) afin de développer l'activité à l'internationale ainsi qu'une société spécialisée en hémodialyse pour une enveloppe de 18 MDH.