Maroc: Le Festival international des cerises de Sefrou souffle sa 97ème bougie

La "cerisette noire", communément appelée "El Beldi" dont se targue la cité aurait des vertus curatives

La deuxième journée du 97ème Festival international des cerises a été rehaussée par la prestigieuse cérémonie du couronnement de "Miss Cerisette" de l'année 2017 qui s'est déroulée, vendredi soir, au patio de la municipalité de Sefrou.

Ainsi, la présentation de Miss Cerisette de l'année, (19 ans), étudiante, a été saluée par des applaudissements d'un public enchanté et enthousiaste.

Au rythme d'une musique folklorique qui redoublait d'ardeur, la Miss cerisette, couronnée de diadème en or massif et encadrée par ses deux dauphines, a procédé à la distribution de cerises (Hab Al-Moulouk ou fruit des rois), aux convives sous le rythme mélodieux et entraînant de la musique savante "Al Ala" et celle des groupes folkloriques originaires des contrées montagneuses de la région.

A cours de cette édition organisée sous le signe "Notre unicité dans notre diversité", il a été procédé également au couronnement de Leila Badili (Miss Sahara) et Gode ehien Bla (Miss Afrique).

Selon les organisateurs, la Fête des cerises ou "Moussem Hab Al-Moulouk" n'est pas seulement une activité culturelle mais aussi une occasion pour exposer et vendre les différentes sortes de cerises cultivées dans l'oasis de la petite ville de Sefrou (28 km au sud-est de Fès) et ses environs.

Ce festival, qui vise à promouvoir le tourisme local en particulier, a été aussi une occasion pour les professionnels du secteur touristique de jeter la lumière, à travers l'organisation des conférences et tables rondes, sur le rôle du tourisme de montagne dans le développement humain. Cette manifestation, initiée pour la première fois en 1920 pour rendre un hommage à Sefrou, ville d'eau et de verdure, à son riche patrimoine culturel et à son histoire, est devenue depuis cette époque, une tradition pour les habitants de la région.

Le 97ème Festival des cerises de Sefrou, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 6 au 9 courant par la Fondation "KARASE" en partenariat avec la commune urbaine, s'est ouvert, jeudi soir, par la cérémonie de retraite aux flambeaux.

Considéré comme le plus ancien Festival du Royaume, cet événement artistique et culturel a enregistré dès le premier jour, une affluence massive des touristes nationaux et étrangers venus suivre la traditionnelle cérémonie de retraite aux flambeaux, ainsi que les chants des groupes folkloriques originaires des contrées montagneuses de la région.

Les organisateurs comptent faire cette année de cet évènement une occasion pour illustrer davantage les racines africaines en invitant des artistes africains. Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en place d'une "Caravane d'Afrique" regroupant plusieurs pays africains ainsi que des artistes nationaux.

Le programme comprend aussi de nombreux concerts de chanteurs populaires et de groupes folkloriques, des spectacles de fantasia, des expositions d'arts plastiques et des rencontres culturelles et soirées artistiques pour le grand bonheur des mélomanes et des visiteurs de la ville.

La petite ville de Sefrou est très connue par sa "cerisette noire", communément appelée "El Beldi" pour dire la cerise locale. Elle est très sucrée, et selon la tradition sefrouie, elle aurait même des vertus curatives.