Tunisie: Appel au soutien à l'expérience exceptionnelle de la Tunisie

C'est pour un compositeur accompli avec ses cris de cœur en chœur et ses mélodies profondes, Luciano… Plus »

«Nous avons, également, lancé une lutte acharnée contre la corruption, qui est non seulement une condition préalable à l'établissement du principe de l'égalité des chances mais aussi cruciale pour garder confiance en les institutions démocratiques et impulser le développement économique.

«Nous devons ancrer notre démocratie naissante et dans le même temps vaincre le terrorisme, rétablir l'économie nationale et établir l'Etat de droit», a fait remarquer le chef du gouvernement. Par ailleurs, Chahed a estimé que la Tunisie a réussi à reprendre les rênes dans la lutte contre le terrorisme «grâce à la vigilance et à la détermination des forces de sécurité et leur étroite collaboration avec nos partenaires internationaux dont les Etats-Unis».

Chahed a indiqué que «la paix sociale demeurerait insaisissable tant que le taux de chômage est à hauteur de plus de 15%». «Une situation qui a donné l'impression que les précédents gouvernements étaient sourds face aux revendications légitimes des jeunes sans emploi qui avaient mené la révolution de 2011». Il est, cependant, indéniable que la création de postes d'emploi dépend du développement économique, a-t-il estimé, ajoutant que le taux de développement économique en Tunisie, pendant ces six dernières années, n'a pas dépassé la moyenne de 1%.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.