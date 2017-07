Tunisie: Attribution du premier doctorat honoris causa

C'est pour un compositeur accompli avec ses cris de cœur en chœur et ses mélodies profondes, Luciano… Plus »

Il est reconnu sur la scène internationale comme pionnier et ardent promoteur de la responsabilité sociale des facultés de médecine..Il est un acteur déterminant dans l'aboutissement du consensus mondial sur la responsabilité sociale qui est le meilleur témoin de son engagement pour mieux harmoniser la fonction «formation» et la fonction «emploi» dans le domaine de la santé.

Il faut souligner que le Dr Charles Boelen donnera, à cette occasion et plus précisément à 17h00, une conférence titrée «Comprendre le monde qui nous entoure et l'anticiper» et que les insignes de docteur honoris causa lui seront remis au terme de sa conférence, et ce, pour la première fois depuis la création de ladite faculté.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.