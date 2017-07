Tunisie: Pour aider les bacheliers à fixer leurs choix

S'étalant sur deux jours (8-9 juillet 2017), le forum s'inscrit dans le cadre des manifestations organisées par l'office en vue d'accompagner les bacheliers dans la sélection et le choix de leurs orientations universitaires et professionnelles en fonction de leurs compétences, a déclaré à l'agence TAP Tarek Oussaif, responsable de la direction des activités culturelles et sportives scolaires et du transport au sein de l'Oœsco.

Des experts en information et orientation scolaire et universitaires ont été invités, à cette occasion, à répondre aux interrogations des futurs étudiants et à les informer des besoins actuels du marché du travail, a-t-il souligné.

De son côté, Mohamed Habib Harabi, expert en orientation et membre de l'Atiosup a expliqué la participation modeste de professionnels à cette rencontre par le fait qu'il s'agit du premier forum du genre, formant le souhait de voir une plus forte présence de professionnels aux prochaines éditions.

A ce sujet, Nadia Yaich, expert-comptable et membre de l'Association des experts-comptables de Tunisie, a indiqué que cette manifestation est une occasion pour faire connaître aux futurs étudiants la profession d'expert-comptable et de les sensibiliser à son importance dans l'économie du pays et dans la lutte contre la corruption.

«En France, il existe 1 expert pour 1.650 habitants, tandis qu'en Tunisie il existe 1 expert pour 11.000 habitants», a-t-elle dit.

Pour sa part, Mongi Naimi, directeur général des affaires estudiantines au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a appelé les bacheliers à participer massivement aux journées nationales d'information universitaire prévues les 13, 14 et 15 juillet à la Cité des sciences à Tunis pour se faire une idée plus large des nouvelles filières d'enseignement supérieur et de la vie estudiantine.

Il a signalé, par ailleurs que le guide d'orientation a été élaboré conformément au nombre prévu de bacheliers, soit 59 mille étudiants.

Outre les experts en orientation, des représentants d'institutions publiques et privées ont pris part à cette manifestation à l'instar du ministère de la Défense, de la Bourse de Tunis, des professions médicales et paramédicales, ainsi que de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle.