Tunisie: Agir contre l'exclusion sociale

La convention met en exergue la nécessité, pour les deux parties, de renforcer les réponses apportées aux enfants, jeunes et adultes en situation de danger et d'exclusion, notamment en matière d'assistance, d'écoute, de prise en charge, d'accompagnement et d'orientation sociale.

Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution tunisienne, et des attributions du ministère des Affaires sociales qui ont pour objectifs d'élaborer les projets visant à développer et à ancrer les principes de solidarité et d'entraide, assurer l'égalité des chances et combattre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation sociale, promouvoir la participation des composantes de la société civile et la concrétisation de la politique de l'Etat dans ses domaines d'intervention et contribuer à l'élaboration des projets de coopération internationale et des conventions bilatérales et internationales relevant de ses domaines d'attribution . Elle ambitionne, également, de confirmer l'intérêt commun des deux parties pour l'échange de leurs expertises et compétences dans le respect des prérogatives, missions et moyens de chacune d'elles, pour la promotion de la connaissance et de la compréhension du phénomène de grande exclusion.

Le ministère des Affaires sociales s'engage, à travers cette convention, à créer les conditions favorables pour le développement des services du Samu social dans notre pays .

En l'occurrence, le Samu social s'engage à mobiliser toute son expertise technique nécessaire selon les besoins exprimés pour l'atteinte des objectifs tracés.

M. Mohamed Trabelsi a expliqué que cette convention traduit l'intérêt de l'Etat pour les personnes sans domicile qui sont victimes de marginalisation et d'exclusion sociale, ainsi que pour les jeunes en situation de conflit dans leur famille ou dans les établissements scolaires, les femmes victimes de violence, les mères célibataires, et la volonté de les accompagner, les soutenir et les réinsérer dans la société, en s'appuyant sur la coopération avec le Samu social international. Notre action couvrira dans une première étape la région du Grand-Tunis, puis Sousse et Sfax, pour toucher, à la fin, toutes les régions du pays.

« Travailler ensemble, échanger nos expériences, c'est le but de cette convention», explique le président du Samu social international. « Des gens quittent de plus en plus la campagne pour aller vivre en ville, mais les mœurs, les coutumes, les rites, les références ne sont pas les mêmes, et c'est ce grand changement qui crée l'exclusion », ajoute-t-il. « Quand on a de l'argent et des diplômes on s'en tire mieux, mais ceux qui n'ont pas cette chance souffrent d'exclusion », fait-il remarquer.

Le Samu social propose une méthode basée sur trois axes: aller à la rencontre de ces gens, œuvrer pour les mettre à l'abri et les soigner, et à la fin, imaginer des solutions pour les faire sortir de la précarité, souligne Xavier Emmanuelli. Il ajoute que la particularité en Tunisie, c'est le gouvernement lui-même qui participe à ce dispositif, et non les ONG. « Je crois qu'on va être efficace et je crois beaucoup en cette convention », conclut-il.