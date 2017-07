Tunisie: 300 mille euros pour les médias

Dans un contexte de changement profond de l'écosystème médiatique, le programme «Je m'exprime en français» est dédié au renforcement de l'utilisation de la langue française dans les médias tunisiens.

Il a été mis en place à la suite d'une étude élaborée par l'IFT en septembre dernier sur la présence du français dans la presse écrite, la radio, la télévision et la sphère connectée tunisiennes. En gros, l'étude a révélé que bien que déclinante, on continuait à utiliser la langue française dans plusieurs médias en Tunisie, notamment dans la presse écrite (près de 50%), à la radio publique (RTCI essentiellement) et dans les journaux en ligne (à hauteur de 43%). Sur le réseau social Facebook, l'arabe circule à hauteur de 74%, le français à 17% et l'anglais à 8%.

«Soutenir la liberté d'expression et l'accès à l'information est un enjeu fondamental pour la Tunisie démocratique d'aujourd'hui. Le pluralisme et la diversité de la presse tunisienne se construisent aussi dans le bilinguisme existant dans le pays», a déclaré cet ancien journaliste et ex-directeur de France Culture qu'est l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor.

En rappelant que la Tunisie accueillera en 2020 un rendez-vous majeur, le Sommet du cinquantenaire de la Francophonie, l'ambassadeur a ajouté : «"Je m'exprime librement en français" va nous permettre d'accompagner les éditeurs tunisiens qui ont surtout une exigence de qualité».

Lancement de l'appel à projet en septembre 2017

Ce programme de soutien aux médias francophones tunisiens est financé par des fonds du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Il propose, sur deux ans, un budget de 300 mille euros destinés à consolider la présence du français dans les médias tunisiens. Le projet veut aider à renforcer rapidement les capacités des professionnels des médias tunisiens francophones grâce à un incubateur de formation pour des journalistes et des formations spécifiques destinées aux managers des médias francophones. Il cherche également à favoriser les programmes en français à la radio et à la télévision. Un appel à projet pour le développement de contenus, sous toutes les formes journalistiques, sera lancé en septembre 2017.

«Je m'exprime en français» a pour ambition d'appuyer la liberté d'expression à travers la production d'enquêtes axées sur les droits de l'Homme. Ainsi un cycle de formation piloté par Canal France international sur l'investigation sera, dès septembre, ouvert aux journalistes confirmés porteurs d'un projet. Des formations en France destinées aux professionnels de la radio et de la télévision des 24 gouvernorats seront bientôt lancées.

Ont pris part à la conférence de presse Ferid Memmich, représentant de la Tunisie auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Patrick Flot, directeur de l'IFT, et Tancrède de la Morinerie, attaché audiovisuel régional Maghreb.