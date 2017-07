Tunisie: L'obligation d'assainir l'échiquier

L'importance première que revêt la lisibilité de l'échiquier politique en république démocratique implique l'obligation de voir les acteurs de la vie nationale veiller collégialement à l'assainir et à le doter d'une bonne cohérence aux yeux des électeurs et de l'ensemble de l'opinion publique.

La représentation populaire dans les institutions

En république démocratique civile, les partis politiques sont, en effet, les acteurs essentiels de la représentation populaire qui se met en place au niveau des institutions issues du suffrage des citoyens lors des élections présidentielles, législatives, municipales et autres (éventuellement régionales, de district...).

Et ces partis se positionnent sur l'échiquier politique national de la manière la plus intelligible pour permettre aux différentes catégories de citoyens de s'identifier à eux et de se reconnaître dans les idées, options et programmes qu'ils portent.

C'est pourquoi le positionnement de chaque parti sur l'échiquier est fondamental dans le débat national sur les conceptions et stratégies de chacun, et dans le choix des électeurs à chaque échéance.

Avant la révolution

Chez nous, le problème ne se posait pas avant la révolution, lorsque le régime politique était dirigiste, avec des partis politiques surveillés ou carrément interdits et des élections biaisées. Mais avec la révolution puis la transition démocratique, la souveraineté est revenue aux citoyens, lesquels sont appelés à exprimer clairement leur choix parmi les propositions et programmes des différents candidats.

Voilà pourquoi l'échiquier politique doit être cohérent et rester clairement lisible.

Or que remarquons-nous actuellement ? Alors que les municipales sont, théoriquement, prévues dans 5 mois et que la lutte contre la corruption fait bouger les lignes de démarcation, reposant la question des compromissions dans le mouvement suspect de sommes colossales venues d'ailleurs impliquées dans le recrutement et les départs de jeunes «jihadistes», les principaux acteurs politiques jouent à l'autruche et maquillent leurs attitudes réelles en un va-et-vient d'alliances contre-nature ou fantaisistes.

Les cartes sur la table !

Assainir l'échiquier signifie d'abord clarifier le débat et le positionnement de chacun. Aussi bien vis-à-vis des alliances opérées que de la manne financière ayant interféré. Et le positionnement vis-à-vis des «découpages» internationaux s'invite forcément.

Même si l'Accord de Carthage constitue un impératif national majeur à préserver et une coalition nationale vitale pour le sauvetage du pays, il ne sera pas durablement aisé de poursuivre ce bal masqué. À moins de passer des compromis publics à forte dose d'autocritiques. Une démarche qui pourrait également prévaloir dans le désaccord actuel divisant les pays du Golfe.

Il est urgent et vital de voir les acteurs majeurs de la vie publique parler le langage de la vérité et des positionnements et alliances cohérentes. C'est la condition d'un échiquier politique lisible et conforme aux exigences d'un débat démocratique porteur pouvant permettre un vrai sauvetage du pays. Malgré les différences et les contentieux historiques.